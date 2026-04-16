Ministra Mediului anunță noi măsuri pe litoral: „Aceste şezlonguri vor fi ridicate”

„Șezlongurile puse ilegal pe plaje vor fi ridicate”, a anunțat miercuri ministra USR a Mediului, Diana Buzoianu, precizând că deja au fost eliberate zonele unde nu exista autorizaţie pentru amenajarea lor pe litoral.

„Anul trecut a fost o întreagă discuţie despre cum, pur şi simplu, s-au trezit firme că îşi pun şezlonguri pe plaje pe care nu le închiriaseră şi nu s-a acţionat în momentul respectiv pentru a fi ridicate acele şezlonguri, pentru a fi date amenzi”, a declarat miercuri Diana Buzoianu, la Radio România Actualități, citată de Radio România Constanța.

Potrivit acesteia, deja au fost identificați operatori economici care își așezaseră ilegal șezlonguri.

„Anul acesta deja am început şi au fost deja eliberate zonele unde nu exista niciun fel de autorizaţie. Avem oameni care au investit bani în chestia asta, operatori care au fost cinstiţi, au respectat regulile şi au investit bani în a închiria o plajă. Ei nu vor avea o competiţie ilegală, care nu a plătit, cu zero costuri, care se aşază fix lângă ei, cu şezlonguri puse ilegal. Deci, anul acesta, toate şezlongurile puse ilegal vor fi ridicate”, a spus Diana Buzoianu.