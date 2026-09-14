Ministra Mediului îl reclamă la CNCD pe liderul sindical de la Metrorex: „Problema nu este că sunteți misogin”

Diana Buzoianu l-a reclamat la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării pe Marian Artimon, șeful Unității – Sindicatul Liber din Metrou (USLM) și consilier general din partea PSD.

Ministrul interimar al Mediului a luat această decizie ca reacție la o declarație făcută de liderul sindical într-o conferință de presă din 9 septembrie, în care acesta a spus că „sunt cam multe femei care conduc, iau decizii pentru metrou astăzi”.

„I-am făcut sesizare la CNCD domnului Marian Artimon, acest lider de sindicat de la Metrorex, acest consilier general, din partea cui, bineînțeles că din partea PSD, în cadrul Primăriei Municipiului București, pentru că domnul Marian Artimon consideră – și a spus-o chiar în conferință publică – că sunt prea multe femei, domne`, la conducere, prea multe femei care iau decizii la Metrorex și, de fapt, asta ar fi sursa tuturor problemelor la Metrorex”, a afirmat Diana Buzoianu, luni, într-o declarație video pe Facebook.

Diana Buzoianu: Problema este că luați decizii cu această mentalitate pentru sute de mii de femei

Ea i-a atras atenția lui Marian Artimon că, în calitate de consilier general, ia „decizii pentru sute de mii de femei și fete în București, femei și fete care sunt lidere în comunitățile lor, care contribuie economic, care aduc extraordinar de multe beneficii domeniilor în care ele lucrează și, da, de cele mai multe ori iau și decizii pentru domeniile respective”.

„Faptul că dumneavoastră credeți, în sinea dumneavoastră, că femeile nu au ce căuta în locuri de conducere, că a fi femeie la masa deciziei înseamnă de fapt un dezavantaj pentru instituțiile respective sau pentru comunitățile respective, sau pentru companiile respective, asta spune enorm de multe despre mentalitatea dumneavoastră. Problema nu este că dumneavoastră, domnule Marian Artimon, sunteți misogin, problema este că dumneavoastră luați decizii cu această mentalitate pentru sute de mii de femei din București”, a continuat Diana Buzoianu.

Deputata USR consideră că Marian Artimon ar fi trebuit să demisioneze după declarația făcută.

„Eu cred că într-o lume normală dumneavoastră ar fi trebuit să vă dați demisia. Într-o lume normală, PSD, partid social-democrat, care ar trebui să se lupte inclusiv pentru drepturile femeilor ar fi trebuit de mult să vă retragă sprijinul. N-o să se întâmple nici una, nici alta. Atunci am mers eu la o autoritate care sper să vă sancționeze, pentru că în țara această există legislație foarte clară, iar oamenii care discriminează nu ar trebui să fie ei la masa deciziei”, a conchis Diana Buzoianu.

Ce declarase Marian Artimon

Într-o conferință de presă din 9 septembrie, șeful USLM afirma că în Metrorex „sunt cam multe femei care conduc, iau decizii pentru metrou astăzi”.

„Am înţeles lupta asta idioată dintre etajul unu al doamnei, cu etajul doi al doamnei, cu etajul trei – doamna, etajul nouă – doamna din capătul culoarului X, doamna din capătul culoarului de la poartă şi tot aşa. S-au plimbat hârtiile 150 de zile până a venit Ministerul de Finanţe şi a spus că «nu vă putem da subvenţia pentru că nu vă încadraţi în lege». Din păcate, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar sunt cam multe femei care conduc, iau decizii pentru metrou astăzi. La Consiliul de Administraţie – femei, la directori – femei”, a declarat Marian Artimon, citat de Agerpres.

El a susținut că este necesar un leadership „tehnic”, nu „economic”.

„Trenul trebuie condus de un mecanic care trebuie să ştie nu câţi bani are în buget, ci să conducă trenul, pentru că are în spate 2.000 de oameni”, a adăugat sindicalistul.