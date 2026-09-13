Skip to content
Actualitate

Ministru demis în Letonia pentru că a fost prins beat la volan cu o alcoolemie de 0,3%. „Complet iresponsabil”

Adrian Ilie
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Prim-ministrul leton Andris Kulbergs l-a demis duminică pe ministrul protecţiei sociale Reinis Uzulnieks după ce acesta a fost prins de poliţie conducând cu un nivel de alcool în sânge de peste 0,3%, adică de aproximativ şase ori peste limita legală.