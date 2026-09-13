Ministru demis în Letonia pentru că a fost prins beat la volan cu o alcoolemie de 0,3%. „Complet iresponsabil”

Prim-ministrul leton Andris Kulbergs l-a demis duminică pe ministrul protecţiei sociale Reinis Uzulnieks după ce acesta a fost prins de poliţie conducând cu un nivel de alcool în sânge de peste 0,3%, adică de aproximativ şase ori peste limita legală.

„Un ministru care conduce sub influenţa alcoolului este complet iresponsabil şi un pericol pentru societate”, a postat Kulbergs pe X. Preşedintele Edgars Rinkevics a condamnat, de asemenea, ferm incidentul.

Potrivit rapoartelor media, care nu au fost confirmate oficial, poliţia l-a oprit sâmbătă pe politicianul în vârstă de 40 de ani şi a descoperit că acesta conducea cu un nivel de alcool în sânge de peste 0,3%, informează DPA, preluată de Agepres.

Agenţia de ştiri letonă LETA a raportat un nivel al alcoolemiei în respiraţie echivalentă cu 0,309%, în timp ce televiziunea letonă a raportat un nivel de alcool în sânge de 0,35%.

Nivelul maxim permis de alcool în sânge pentru şoferii cu peste doi ani de experienţă este de 0,05%, conform Asociaţiei Auto din Letonia.

O concentraţie de alcool în sânge de 0,4% este considerată de majoritatea experţilor medicali ca fiind un nivel potenţial letal. La un nivel de 0,3%, „probabil vei avea o intoxicaţie cu alcool, o condiţie care îţi poate pune viaţa în pericol şi vei experimenta pierderea conştienţei”, conform Cleveland Clinic, un important centru de îngrijire a inimii şi vaselor de sânge din Statele Unite.

Conducerea partidului din care face parte Uzulnieks, Uniunea Verzilor şi a Fermierilor, a decis, într-o şedinţă extraordinară, să îl demită din funcţia de ministru al protecţiei sociale şi să îl excludă din partid. Formaţiunea a spus că luni va oferi mai multe informaţii.