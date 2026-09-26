VIDEO Ministru din UE, discuție cu Lavrov, cu uşile închise. Ce spune Zaharova despre întâlnirea de la ONU: „Germanii au vrut așa”

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov s-a întâlnit sâmbătă, la sediul ONU, cu omologul său german Johann Wadephul, fiind prima astfel de întrevedere de la începutul invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022, au relatat agenţiile internaţionale de presă.

Întâlnirea a avut loc pe fondul unor tensiuni ridicate, apărute după ce Germania a acuzat Moscova că a trimis o dronă încărcată cu explozibil către aeroportul din Leipzig, la începutul lunii august. De atunci, Germania şi Rusia şi-au închis reciproc consulatele.

Serghei Lavrov, care urma să se adreseze Adunării Generale a ONU de la New York în cursul dimineţii de sâmbătă (ora locală), s-a întâlnit ultima dată cu un ministru german de externe în ianuarie 2022, când a purtat discuţii cu Annalena Baerbock, cu mai puţin de o lună înainte de începerea invaziei în Ucraina.

Întâlnirea de sâmbătă s-a desfăşurat cu uşile închise, deşi chestiunea Ucrainei s-a aflat fără îndoială pe ordinea de zi, notează agențiile de presă, potrivit Agerpres.

Partea germană a insistat ca accesul presei la întâlnire să fie restricţionat şi ca discuţiile să nu fie înregistrate, potrivit purtătoarei de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, citată de agenţia de ştiri rusă TASS.

Zaharova a adăugat că iniţiativa întâlnirii a aparţinut Berlinului.

Incidentul de pe aeroportul din Leipzig

Pe 4 august, pe Aeroportul Leipzig/Halle din estul Germaniei, în apropierea unor avioane ucrainene de marfă, a fost descoperită o dronă care transporta un dispozitiv exploziv.

Dispozitivul nu a explodat, deoarece detonatorul era aparent defect, iar anchetatorii bănuiesc că o a doua dronă s-a ciocnit cu un avion de marfă din apropiere. De asemenea, au existat relatări conform cărora o a treia dronă a fost găsită în apropierea aeroportului 10 zile mai târziu.

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a spus atunci că incidentul urmează „modelul bine stabilit al operațiunilor hibride rusești în Europa” și că se presupune că Germania va fi din nou ținta unor astfel de atacuri.

Experții în securitate au speculat că Rusia ar putea fi responsabilă, însă Moscova a respins întotdeauna acuzațiile de implicare.

Aeroportul Leipzig/Halle din estul Germaniei este utilizat de armata germană și de țările aliate din NATO pentru transportul de mărfuri militare și servește, de asemenea, drept bază pentru compania ucraineană Antonov Airlines – care transportă cea mai mare parte a cargo-urilor aeriene țării.

Germania a acuzat direct Rusia

Ulterior, după aproape o lună de investigații, Berlinul a acuzat direct Rusia pentru atacul eșuat cu dronă de la aeroportul din Leipzig.

Germania consideră Rusia „responsabilă” pentru „atacul hibrid” care, potrivit Berlinului, a fost comis cu o dronă încărcată cu explozibili la începutul lunii august pe aeroportul din Leipzig, o bază aeriană cheie pentru armata germană, NATO și sprijinul logistic acordat Ucrainei, a afirmat, la începutul lunii septembrie, ministrul german de Interne.

„În ansamblu, anchetele polițienești, modurile de operare și informațiile serviciilor de informații demonstrează responsabilitatea Rusiei în tentativa de atentat de pe aeroportul din Leipzig”, a spus ministrul Alexander Dobrindt.