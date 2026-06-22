Ministru USR din guvernul Bolojan, discurs acid la votul din Parlament: „Poporul nu a votat să fie subjugat de PSD”

Poporul nu a votat să fie subjugat de PSD, a afirmat luni seară, în plenul reunit al Parlamentului, la învestirea Guvernului Adrian Veștea, ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu (USR).

„Ce ne propune astăzi PSD? Să ardem casa. Ni se promite cu emoție în glas că vom construi un castel și, de fapt, vom primi o cocioabă. Astăzi, Parlamentul este practic căpușat de PSD. Parlamentari care zic, sigur, ca un fel de căprioare cu farurile în ochi, că ei niciodată nu vor trăda pentru PSD, sunt cei care au făcut posibil ca astăzi toți miniștrii PSD să aibă avizul favorabil. Practic, poporul nu a votat să fie subjugat de PSD, nici cu votul dumneavoastră, nici cu votul AUR, nici cu votul nimănui”, a spus ea, potrivit Agerpres.

Buzoianu a susținut că, dacă va trece acest Guvern, „suntem în fața unui vot anulat pentru români”.

„Să nu ne fie frică de români, să nu vă dați cu tot felul de tranzacții, că știu că fotoliile voastre sunt confortabile și știu că vă este frică să vă întoarceți la români. Dar poate aflați și dumneavoastră că nu prea aveți cum să fugiți de ei. Să schimbați Guvernul, să știți, este un lucru legitim. Până la urmă, dacă nu există majoritate în Parlament, există întotdeauna posibilitatea să fie creată o nouă majoritate. Dar să creați, de fapt nu o majoritate, ci un grup extractiv în Parlament, un grup care vrea să fie format prin trădare, asta nu înseamnă că este făcut un lucru bun pentru români”, a arătat ea.

Buzoianu consideră că Guvernul desemnat este orientat în jurul banilor.

„Înseamnă că pur și simplu vreți să vă ajungă mai repede banii în buzunar. Veștea, PSD, pentru voi bătălia de astăzi este o bătălie pe viață și pe moarte. Că știm și noi că, dacă pierdeți bătălia asta, scheletele din dulapurile voastre se revarsă toate. Dacă pierdeți bătălia asta, toate contractele alea din bani publici pe care le așteptați, toate nu se mai semnează. Ce este un indiciu foarte clar pentru comportamentul vostru viitor dacă acest Guvern trece este comportamentul vostru din trecut”, a mai afirmat ea.

Ministrul interimar a spus că românii văd asemenea comportamente.

„Dacă n-ați văzut ani de zile balastiere ilegale, tăieri ilegale de păduri, avize date cu plicul în mână sau la telefoane, dacă n-ați văzut directorii silvici cu zeci de mii de euro, ce, să vă credem că o să vedeți anul viitor? Românii văd cine vinde. Românii văd cine se lasă cumpărat. Și vă zicem un singur lucru: puteți să fugiți cât vreți dumneavoastră, românii vă vor prinde din urmă”, a mai declarat Diana Buzoianu.

Votul în plenul reunit al Parlamentului, pentru învestirea Guvernului Veștea, a început luni seară.

Anterior, miniștrii propuși de Veștea au fost audiați de comisiile de specialitate ale Parlamentului.

Urmăriți în timp real votul din Parlament privind învestirea Guvernului Veștea, LIVETEXT pe HotNews.

Votul asupra cererii de acordare a încrederii Parlamentului asupra programului și a întregii liste a Guvernului va fi secret cu bile.

Pentru ca Guvernul să fie învestit este nevoie de votul favorabil a cel puțin 233 de parlamentari.