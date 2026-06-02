Un ministru al cărui nume lipsește dintr-un scandal public povestește cum i-a fost furat telefonul și i-au dispărut mesaje: „Un coșmar”

Nick Thomas-Symonds spune că a pierdut fotografii personale și conversații cu fostul ambasador al Marii Britanii la Washington, Peter Mandelson.

Ministrul britanic, ale cărui mesaje cu Peter Mandelson nu figurează în documentele făcute publice în urma scandalului Jeffrey Epstein, a povestit marți despre „coșmarul” prin care a trecut când i-a fost furat telefonul, scrie Politico.

Într-un interviu acordat Sky News, Nick Thomas-Symonds – ministrul din Cabinetul britanic care supraveghează „resetarea” relațiilor Regatului Unit cu UE – a descris cum unul dintre membrii unui grup de trei persoane aflate pe scutere i-a furat dispozitivul, pe 15 octombrie anul trecut, în timp ce el se plimba chiar în apropierea Ministerului de Interne.

„Din păcate, nu am pierdut doar WhatsApp, ci și fotografii personale de-ale mele din ultimii câțiva ani. A fost un coșmar, de fapt, în ceea ce privește recuperarea datelor”, a spus el.

Întrebat despre schimburile de mesaje cu Mandelson de pe telefonul său personal, care lipsesc, Thomas-Symonds a precizat că el și ambasadorul își trimiseseră mesaje de felicitare cu privire la numirile lor în funcții și au purtat o discuție despre campania fostului coleg laburist de a fi ales cancelar al Universității Oxford.

În luna februarie, parlamentarii britanici au cerut guvernului să facă publice comunicările dintre Mandelson, miniștri și funcționari, în încercarea de a afla ce știa guvernul despre relația ambasadorului cu infractorul sexual Epstein. Miniștrilor și funcționarilor li s-a cerut să predea autorităților toate schimburile de mesaje cu Mandelson, pentru a se conforma cererilor parlamentarilor.

Thomas-Symonds nu este singura personalitate guvernamentală de rang înalt căreia i-a fost furat telefonul toamna trecută, în săptămânile care au urmat demiterii lui Mandelson din funcția de ambasador al Regatului Unit la Washington.

Morgan McSweeney, care la acea vreme era consilierul șef al premierului Keir Starmer, a raportat că telefonul său mobil a fost furat de un bărbat pe bicicletă la cinci zile după incidentul reclamat de Thomas-Symonds, pe 20 octombrie.