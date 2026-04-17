Ministrul educației a explicat când se deblochează programul „Masă sănătoasă” / Anunț și despre simularea la Evaluarea Națională

Ministrul Educației, Mihai Dimian, a explicat într-o declarație pentru HotNews că cele aproximativ 1,5 miliarde de lei pentru Programul Național „Masă sănătoasă” în școli vor ajunge către autoritățile locale până la finalul acestei luni. Dimian a vorbit și despre situația celor 104 școli care, din cauza grevei anumitor profesori, nu au participat la simularea Evaluării Naționale (EN).

Ministrul Mihai Dimian a declarat pentru HotNews că Ministerul de Finanțe urmează să trimită banii spre autoritățile locale până la finalul lunii aprilie.

„Programul există, e chiar suplimentat, în sensul că de la 15 lei s-a făcut 16,3 masa și numărul de beneficiari a crescut. În principiu, sunt 1,5 miliarde de lei, din ce îmi aduc aminte. Deci banii există, dar, într-adevăr, în localități se așteaptă atribuirea acestui buget și a listei cu toate școlile. Din acest punct de vedere este o întârziere, dar este generală, nu doar în cazul acestui program”, a declarat, vineri, pentru HotNews, Mihai Dimian.

El a explicat că sumele merg direct spre primării, care gestionează mai departe banii pentru program: „Până la finalul lunii trebuie să ajungă banii”, a spus ministrul Educației.

„Ce e important este că programul a crescut ca valoare, și pentru că a crescut valoarea mesei, și pentru că a crescut numărul de utilizatori în acest an”, a punctat el.

În 32 de școli de organizează din nou simularea Evaluării Naționale

La simularea Evaluării Naționale din perioada 16-18 martie, 104 școli din țară nu au participat, pentru că profesorii s-au aflat în grevă. În acest context, Ministerul Educației a anunțat că, dacă va fi posibil, se vor organiza abia ulterior și aici simulări ale examenului național.

„Noi am oferit școlilor posibilitatea să discute cu elevii, profesorii și părinții și să vadă dacă doresc să organizeze această simulare pentru Evaluarea Națională. Le-am propus două date: 20-22 aprilie sau 27-29 aprilie. Sunt vreo 2.000 de elevi înscriși la această a doua simulare, care se va organiza în perioada 27-29 aprilie”, a declarat pentru HotNews Mihai Dimian.

În total, este vorba despre 32 de școli din cele 104 care nu au participat inițial la organizarea simulării. Cele 32 de școli sunt întinse pe aproximativ 20 de județe, fiind câteva școli din fiecare județ în parte, conform ministrului.

El a spus că pentru simularea examenului de Bacalaureat, organizată în perioada 23-26 martie, a spus că momentan Ministerul Educației nu a propus noi date de recuperare.

„Dacă vor dori, probabil că odată cu Bacalaureatul pentru olimpici am putea să organizăm și pentru cei care nu au organizat simularea, dar trebuie să fie și interesul elevilor, al părinților și al liceelor respective”, a explicat Dimian.