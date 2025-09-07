Ministrul Educației invită sindicatele „să facem echipă” și îi așteaptă pe copii luni la școală / FSLI anunță o primă zi de școală „cu proteste, săli de clasă goale, incertitudini”

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat, duminică, că „școala este în primul rând a copiilor, așa că îi așteptăm luni, împreună cu părinții”. În schimb, una dintre principalele organizații sindicale din învățământ a transmis un comunicat în care vorbește despre o deschidere a anului școlar „cu proteste, săli de clasă goale, incertitudini, tăieri mascate de salarii şi sacrificarea educaţiei copiilor din România”.

În comunicatul de duminică, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Simion Hăncescu, a declarat că „prima zi de şcoală nu poartă în acest an nicio urmă de bucurie, nicio notă de optimism şi în niciun caz nu poate fi vorba despre o sărbătoare”.

Liderul sindical a pus situația pe seama Guvernului „iresponsabil care este dispus să distrugă sistemul de învăţământ românesc prin măsurile pe care le adoptă”.

„Creşterea normei didactice, una dintre măsurile cu care se mândreşte actualul Executiv, înseamnă, în realitate, o tăiere mascată a veniturilor încasate de cadrele didactice cu 10-20%. Este ceea ce Guvernul Bolojan nu recunoaşte! Prin urmare, marea reformă a educaţiei înseamnă şi mai puţini bani alocaţi învăţământului, venituri şi mai mici, oameni şi mai nemulţumiţi!”, a declarat Simion Hăncescu.

El susține că „Guvernul Bolojan, sub umbrela reformelor aducătoare de reduceri a cheltuielilor, aruncă în aer învăţământul din România”.

„Forţarea cadrelor didactice să predea mai multe materii, din arii curriculare diferite, doar pentru a-şi face norma didactică, înseamnă reducerea calităţii în educaţie! Multe dintre unităţile de învăţământ se vor confrunta cu această problemă a predării «mozaic»”, a adăugat președintele FSLI.

Șeful FSLI spune că multe clase vor fi „goale” în 8 septembrie

Sindicalistul susține că sălile de clasă din „multe unități de învățământ” vor fi „goale” la deschiderea noului an școlar.

„În multe unităţi de învăţământ sălile de clasă vor fi în data de 8 septembrie goale, o imagine sumbră a ceea ce va fi educaţia din această ţară! (…). Pe data de 8 septembrie este primul mare protest – MARŞUL EDUCAŢIEI, din Bucureşti. Ne vom întâlni la ora 11.00 în Piaţa Victoriei şi vom pleca împreună spre Palatul Cotroceni! Mii de colegi din întreaga ţară şi-au anunţat participarea şi suntem convinşi că vom fi şi mai mulţi!”, a mai declarat Hăncescu.

Mesajul transmis de ministrul Educației

Ministrul Daniel David susține că înțelege „înțeleg și dificultățile generate de măsurile fiscal-bugetare, dar și faptul că, dacă ne raportăm înțelept la ele, putem construi reformele reale, prea des amânate și/sau ascunse sub pseudoreforme, pentru bunăstarea tuturor”.

„Văd acum, când copiii se pregătesc să revină la școală, că sunt încă unele întrebări și îngrijorări generate de efectele mișcării sindicale. Așa cum am spus, ca părinte și ministru cred că școala este în primul rând a copiilor, așa că îi așteptăm luni, împreună cu părinții. Cadrele didactice și personalul auxiliar/administrativ îi vor primi în școli și în clase”, a adăugat oficialul.

El consideră că nemulțumirile „trebuie folosite nu pentru a ne bloca sistemul de educație”, ci „pentru a construi măsuri/reforme”.

„Dincolo de diverse nemulțumiri, de acordul sau dezacordul față de acțiunile sindicale, toți profesorii au, la rândul lor, nu doar legal, ci mai ales moral, datoria față de elevi și, așa cum îi știu, sunt convins că o vor onora. Nemulțumirile față de măsurile fiscal-bugetare există, le știu, le văd si le înțeleg – am respectat și protestele inițiate de sindicate -, dar cred că acestea trebuie folosite nu pentru a ne bloca sistemul de educație, ci, așa cum am spus, pentru a construi măsuri/reforme care să ne dezvolte și să ne aducă tuturor un sistem de educație de calitate și bunăstare”, a continuat Daniel David.

„Vă invit să facem echipă”

În final, ministrul Educației i-a invitat pe reprezentanții actorilor din sector la colaborare „pentru a construi pe dificultățile din prezent”.

„Așadar, să ne revedem cu toții la școală, iar în paralel vă invit (și am să invit formal reprezentanții tuturor actorilor din educație) să facem echipă pentru a construi pe dificultățile din prezent viitorul pe care îl dorim!”, a conchis ministrul Daniel David.