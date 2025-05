Evaluarea Națională. Ministrul Educației afirmă că „la un moment dat va trebui să facem schimbări”. Ce spune despre Bacalaureat

Examenul de Evaluare Națională susținut de absolvenții clasei a VIII-a ar urma să fie schimbat la un moment dat, pe modelul din Franța sau Italia, anume să fie introduse „subteste din discipline diferite”, a declarat miercuri ministrul Educației și Cercetării, Daniel David.

„Vă rog să vă uitați și la examenul care există în Italia sau în Franța. Au și ei un examen național care nu contează în aceeași logică pe care o folosim noi, dar uitați-vă că nu se reduce la Matematică și Română, deși acestea sunt abilități fundamentale. (…) Eu sunt un om care ar prefera portofoliul educațional care funcționează și în Finlanda și în alte țări”, a declarat Daniel David, într-o conferință de presă, citat de Agerpres.

„Portofoliul educațional vine și spune «nu este numai ce ai făcut în clasa a VIII-a». Ne uităm și în clasa a VI-a și în a VII-a și în a V-a și este mai relevant. Este o discrepanță foarte mare între școli și există o discrepanță foarte mare în modul în care profesorii dau note. Acesta este motivul pentru care suntem forțați oarecum să dăm acest test atât de important care după aceea grevează viața copilului în funcție de rezultat”, a continuat ministrul Educației.

Ministrul consideră „limitat” și „restrictiv” modul în care este susținută în prezent Evaluarea Națională. Totodată, ministrul Educației a spus că „metodologia pentru anul viitor nu este bătută în cuie”.

„Încă metodologia pentru anul viitor nu este bătută în cuie. Și, dacă ne punem de acord sistemul educațional, părinți, sindicate, putem să începem mai devreme acest lucru. (…) Pentru mine e o problemă majoră examenul național în clasa a VIII-a. Îl consider limitat prin cele două discipline și îl consider foarte restrictiv prin faptul că este o evaluare punctuală. După aceea, repet, grevează parcursul educațional al copiilor. (…) Poate facem niște simulări. Eu nu țin să îl implementez de anul viitor, dar la un moment dat va trebui să schimbăm Evaluarea Națională la modul în care o avem acum”, a declarat Daniel David.

Ce spune despre schimbările la Bacalaureat

De cealaltă parte, Daniel David a precizat miercuri că nu are în vedere schimbări la examenul de bacalaureat.

„Nu sunt de acord cu schimbări de pe un an pe altul în examenele complicate, dificile. Ele trebuie anticipate. Examenul de bacalaureat, la un moment dat, va trebui să fie conectat cu reforma planurilor-cadru la nivelul învățământului liceul. Eu cred că în această fază, așa cum apare în lege, examenul de bacalaureat este ok și cum se derulează în acest moment este ok. După ce vom face reforma planurilor-cadru, vedem atunci ce se va întâmpla și ce va dori și sistemul. Până la urmă, nu trebuie să vină un ministru care trebuie să schimbe mereu examenele și metodologia”, a afirmat David.