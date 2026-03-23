Ministrul Energiei nu știe ce efecte vor avea la pompă măsurile anunțate de Guvern. „Pe masa premierului mai e un scenariu. Aștept o decizie”

Guvernul a decis luni dimineață să declare situație de criză în alimentarea cu carburanți și să ia măsuri precum limitarea marjelor comerciale, interzicerea exporturilor și renunțarea la procentul de biocarburanți. După anunțul Executivului, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a organizat o conferință de presă la sediul PSD unde, întrebat de jurnaliști ce impact vor avea aceste măsuri la pompă, el nu a reușit să dea un răspuns concret.

„În momentul de față, toate aceste măsuri au rolul de a stabiliza, dar nu pot schimba dinamica internațională a prețurilor. Măsurile vor avea un impact de protecție a pieței și de limitare a impactului negativ. Dacă vreți o cifră certă, n-ar fi… Ca să revin, până acum am propus un set mai larg de măsuri care au fost analizate. Acum avem un set de măsuri pe care le vom adopta și mai avem un alt set de măsuri pe care din punctul meu de vedere trebuie luate de îndată”.

Ivan a fost întrebat când vom vedea la pompă efectul acestor măsuri:

„V-am spus. Pachetul cu care am venit pe masa Guvernului este mult mai complex. Imediat ce vor fi luate o mare parte din măsurile propuse, efectul se va vedea la pompă”, a arătat ministrul.

Mai departe, jurnaliștii l-au întrebat dacă poate da asigurări cu prețul va scădea odată cu implementarea acestor măsuri. „Nu”, a răspuns Ivan.

„Poate să scadă cu o anumită cantitate în timp ce crește cotația petrolului și a motorinei și acoperă acea scădere. Ar fi de-a dreptul imposibil să pot să intuiesc modul în care creșterea cotației internaționale a barilului de petrol poate să fie în următoarele ore sau zile, nu am un glob de cristal. Aceste măsuri limitează impactul negativ”.

Scenariul reducerii TVA se află pe masa premierului

Întrebat de ce nu s-au luat măsuri care să ducă la scăderea imediată a prețului la pompă, cum ar fi reducerea TVA, Ivan a arătat: „Acest scenariu este pe masa primului-ministru. Aștept un răspuns. Aștept o decizie, la fel ca fiecare dintre noi”.

Ministrul a mai spus că, în opinia sa, toți bani câștigați de Guvern până acum ca urmare a crizei petrolului trebuie să se întoarcă la cetățeni, într-o formă sau alta.

„Iar acest lucru va fi evident decis tot în perioada următoare de către premierul României”, a mai spus Ivan.

Ce măsuri vrea Guvernul să adopte în ședința de marți

Guvernul va declara situație de criză în sectorul carburanților, ceea ce va permite introducerea unor măsuri temporare de protecție pentru o perioadă inițială de șase luni. Acestea vor putea fi prelungite succesiv.

Una dintre principalele măsuri vizează limitarea adaosului comercial pentru benzină, motorină și materiile prime utilizate în producerea acestora.

Plafonarea se va aplica pe întreg lanțul economic, de la rafinare până la distribuția finală, în încercarea de a tempera creșterea prețurilor la pompă.

Adaosul va fi limitat la 50% din media anului 2025.

Restricții la exportul de carburanți

Guvernul introduce și un mecanism de control asupra exporturilor și livrărilor intracomunitare de carburanți.

Totodată, va fi redusă cantitatea de biocarburant din benzină, care în acest moment este de 8% din volum.

Măsurile vor fi luate pentru o perioadă inițială de șase luni. Acestea vor putea fi prelungite succesiv, în funcție de evoluția pieței, pentru intervale de cel mult trei luni.