Ministrul Energiei spune că „exportăm energie la preţuri ridicol de mici, pentru ca apoi să importăm la preţuri de 1.000 ori mai mari”. Statistica îl contrazice

Ministrul Energiei Bogdan Ivan a anunţat că va sesiza Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) din cauza preţurilor la energie. În opinia ministrului, „ceea ce reprezintă adevăratul risc” este modul în care se formează preţul la energie, devenind „aproape cea mai scumpă din toată Uniunea Europeană”. El a reclamat și diferența de preț între import și export. Ce arată datele?

„Am ajuns astăzi să importăm, în perioadele de consum maxim, până la 20% din energia necesară, să exportăm ziua, când soarele străluceşte la fel şi în România, şi în Bulgaria, şi în Ungaria, şi în Austria, şi să exportăm energie la preţuri ridicol de mici, pentru ca apoi să o importăm la preţuri de 700–800–1.000 de ori mai mari, în intervalul 18–22”, a declarat, marţi, Bogdan Ivan, la Antena 3.

România exportă, într-adevăr, energie mai ieftină decât cea importată, însă media nu este la nivelul expus de ministru, potrivit unor date transmise de Institutul Naţional de Statistică, la solicitarea HotNews.

Serbia, cele mai ieftine exporturi şi cele mai scumpe importuri

Pe scurt, conform datelor INS, România exportă mai puţin şi mai ieftin, în timp ce importă mai mult şi mai scump.

În primele cinci luni ale anului, România a exportat 5,7 milioane MWh, la un preţ mediu de 99,8 euro / MWh. În aceeaşi perioadă, a importat 7,8 milioane MWh, la un preţ mediu de 113 euro/ MWh.

Deci, în medie, România a importat la un preț de 0,8 mai mare decât cel folosit la export.

Aceste preţuri variază de la ţară la ţară. Cel mai mai mult s-a exportat în Bulgaria, circa 2,7 milioane MWh, la un preţ mediu de 94 euro / MWh. Cele mai ieftine exporturi au fost în Serbia – 552 mii MWh, la preţul de 90 euro / MWh. În Ungaria s-au exportat 1,1 milioane MWh, la preţul de 96 euro / MWh.

Peste jumătate din importuri au fost făcute din Ungaria – circa 4 milioane MWh, la preţul de 110 euro / MWh. Cele mai scumpe importuri au venit din Serbia – 1,2 milioane MWh, cu 125 euro / MWh. Din Bulgaria s-au importat 2,4 milioane MWh, la preţul de 114 euro / MWh.

Cum sunt importurile și exporturile în relația cu Republica Moldova și Ucraina

Situaţia este diferită în cazul relațiilor comerciale cu Republica Moldova şi Ucraina, adică exporturile sunt mai mari şi mai scumpe, în timp de importurile sunt mai mici şi mai ieftine.

România a exportat în Moldova 1,1 milioane MWh, la preţul de 116 euro / MWh, iar în Ucraina 167,5 mii MWh, la preţul de 126 euro/MWh.

Ponderea cantităților de energie importată în cele două ţări este nesemnificativă raportată la total.

România a importat din Republica Moldova 77 mii MWh, la preţul de 94 euro /MWh, iar în Ucraina – 73 mii MWh, la preţul de 84 euro / MWh.

Este energia din România cea mai scumpă din Europa?

În urmă cu câteva zile, ministrul Energiei a afirmat că România are cea mai scumpă energie din Europa. Marţi, a revenit şi a spus că este „aproape cea mai scumpă din toată Uniunea Europeană”. HotNews a solicitat Ministerului Energiei sursa acestor date. Răspunsul a fost că informațiile provin de la Eurostat şi se referă la „preţul ajustat la paritatea puterii de cumpărare”.

Mai exact, ministrul face referire la indicatorul „Puterea de Cumpărare Standard (purchasing power standard -PPS)” utilizat de biroul de statistică al UE – Eurostat. După acest indicator, România avea anul trecut, chiar și cu plafoane, printre cele mai mari prețuri din UE – 32,69 PPS/ 100 KWh.

Țările UE sunt grupate pe șase categorii de prețuri la energie electrică, variind de la peste 35 PPS la 100 KWh până la sub 15 PPS per 100 KWh. România se află în a doua categorie, cu 34,35 PPS/ 100 KWh. Prețurile la energie electrică bazate pe PPS au fost cele mai ridicate în Cehia (41), iar cele mai scăzute în Luxemburg (15,4).