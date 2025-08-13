Ministrul Finanțelor a anunțat noi taxe: „Trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru recesiune”. Cum vor fi impozitate multinaționalele / Taxă și pentru coletele comandate de pe platformele chinezești

Alexandru Nazare, ministrul finanțelor, a anunțat miercuri noi măsuri pentru reducerea deficitului bugetar. Unele dintre acestea vizează o nouă modalitate de taxare a multinaționalelor. De asemenea, va fi introdusă o taxă pentru coletele comandate de pe platforme de comerț online non-UE.

Ministrul a spus că trebuie adoptate noi măsuri fiscale „pentru că trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru recesiune și să anticipăm acest lucru”.

„Da, există riscul unei recesiuni. Este o chestiune normală de care trebuie să luăm act. Este un risc real”, a spus Nazare, întrebat despre riscul unei recesiuni.

„Vom schimba paradigma în privința modului în care tratăm companiile multinaționale”, a declarat ministrul finanțelor. Acesta susține că nu au fost găsite „multe urme în ANAF” în privința supravegherii transferurilor de profituri artificiale ale multinaționalelor.

„Nu am găsit nici măcar o evidență clară a sumelor transferate către afiliați”, a precizat ministrul.

Acesta a explicat că în evidențele ANAF există patru categorii de cheltuieli ale multinaționalelor în relația cu persoanele afiliate: de cheltuieli de administrare, cheltuieli de proprietate intelectuală, de dobânzi intra-grup și cheltuieli de consultanță.

Nouă formulă de taxare a multinaționalelor

În aceste condiții, Ministerul Finanțelor vrea să taxeze „exact zona prin care acele multinaționale își exportă profiturile”. Astfel, a fost creată o nouă formulă de taxare, folosită și în SUA, pentru tot ce depășește 3% pe cele patru categorii de cheltuieli. Tot ce depășește 3% va fi considerat nedeductibil.

„Permitem niște cheltuieli deductibile la un nivel minimal de 3%. Tot ce depășește acest 3% este taxat cu 16%”, a precizat ministrul.

Acest impozit va fi construit pentru anul 2026, având ca bază anul 2024.

Noua taxă pe afiliați va înlocui impozitul pe cifra de afaceri care funcționează în acest moment la companiile de peste 50 de milioane de euro.

Taxă de 25 lei pentru coletele comandate de pe platformele chinezești

O altă măsură este introducerea unei taxe fixe de 25 lei pentru fiecare colet de peste 150 euro care vine din zona non-UE. Taxa va fi instituită prin conlucrare cu toate companiile de curierat.

Un studiu publicat recent de Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO) arată că platformele internaționale de comerț electronic, care vând direct către consumatorii din România, pot genera pierderi fiscale de circa 10,86 miliarde lei în următorii doi ani, ceea ce înseamnă circa 2,12 miliarde euro.

Pentru 2025, efectul negativ este estimat la cel puțin 5,4 miliarde lei (circa 1,06 miliarde euro). Suma se va dubla până în 2027, dacă volumul de colete și valoarea medie a comenzilor continuă să crească în ritmul actual, precizează reprezentanții ARMO.

Aceste date sunt cuprinse într-o analiză de impact elaborată de economistul Iancu Guda, la solicitarea Asociației Române a Magazinelor Online (ARMO), despre impactul pe care îl au platformele Temu, AliExpress, Shein sau Trendyol în România.

Studiul pornește de la ipoteza că, în 2025, vor intra în România aproximativ 78 milioane de colete non-UE sub pragul de 150 euro, segment scutit în prezent de taxe vamale, la o valoare medie de 50 euro/colet, se arată într-un comunicat al ARMO.

În scenariul în care volumele sau valoarea coletelor comandate se dublează, valoarea comercială anuală a importurilor directe prin aceste platforme ar putea ajunge la 39,78 miliarde lei (aproxiamtiv 7,8 miliarde euro). Este echivalentul a circa 28,8% din piața locală de retail, față de 14,4%, valoare estimată pentru finele lui 2025.