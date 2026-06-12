Criză în inima guvernului de la Londra. Ministrul forțelor armate și-a dat demisia, la scurt timp după cea a șefului de la Apărare

Ministrul britanic al Forțelor Armate, Al Carns, în timpul unei vizite la RFA Lyme Bay din Gibraltar, pe 22 mai 2026. FOTO: James Manning, PA Images / Alamy / Profimedia

„Le cerem forțelor noastre armate să acționeze într-o lume mai periculoasă, cu un buget conceput pentru una mai liniștită”, a afirmat Al Carns.

Ministrul britanic al Apărării, John Healey, a demisionat joi în urma unei dispute de câteva luni privind cheltuielile militare, acuzându-l pe premierul Keir Starmer că nu a alocat resursele necesare care să asigure securitatea țării în fața amenințărilor crescânde, scriu Reuters și BBC News.

Demisia secretarului Apărării, însoțită de o critică usturătoare la adresa prim-ministrului britanic, este un alt indiciu că autoritatea lui Starmer se erodează și expune o criză în inima guvernului de la Londra – cum poate crește cheltuielile pentru apărare atunci când sunt puțini bani la dispoziție, în timp ce bugetul pentru asistență socială continuă să fie mai mare.

Healey, un ministru anterior loial, a purtat discuții intense cu Starmer și cu secretarul Finanțelor, Rachel Reeves, cu privire la modul de acoperire a cheltuielilor militare suplimentare necesare, amânând Planul de investiții în apărare al Marii Britanii, care trebuia prezentat anul trecut.

„Dumneavoastră nu ați fost în măsură, iar Trezoreria nu a fost dispusă să aloce resursele de care națiunea are nevoie pentru a apăra țara”, a afirmat Healey, într-o scrisoare adresată lui Starmer.

Starmer a răspuns printr-o scrisoare în care și-a exprimat regretul față de demisia lui Healey și prin numirea ministrului Securității, Dan Jarvis, în funcția de secretar al Apărării.

Însă, cam în același timp cu această numire, ministrul adjunct al Apărării, Al Carns, și-a dat și el demisia, afirmând că planurile de cheltuieli „nu sunt adaptate amenințării cu care ne confruntăm”.

„Le cerem forțelor noastre armate să acționeze într-o lume mai periculoasă, cu un buget conceput pentru una mai liniștită”, a afirmat Carnes, care ocupa și funcția ministru pentru Forțele Armate, la câteva ore după demisia lui Healey.

„A fost privilegiul vieţii mele să servesc această ţară, mai întâi în uniformă şi apoi în cadrul guvernului. Am spus că există probleme cu care se confruntă acest departament care nu se pretează la răspunsuri uşoare şi că este nevoie de un consens la nivelul întregului guvern cu privire la amploarea provocărilor cu care ne confruntăm. Mi-a devenit clar că schimbarea pe care am promovat-o nu va avea loc. Având în vedere situaţia, am decis să demisionez din funcţia de ministru al forţelor armate”, a motivat Carns.

În scrisoarea lui de demisie, Carns a avertizat că „natura conflictelor se schimbă mai repede decât poate ţine pasul procesul (britanic) de achiziţii”. El a susținut că planul de investiţii în domeniul apărării „nu este conceput pentru ameninţarea” cu care se confruntă ţara şi „nu este nici suficient de transformator, nici finanţat corespunzător”.

„O ţară puternică nu este pur şi simplu una cu forţe armate capabile. Este una în care oamenii care muncesc se simt în siguranţă din punct de vedere economic, serviciile publice funcţionează, energia este rezilientă, comunităţile sunt stabile, iar tinerii pot vedea un viitor pentru care merită să muncească”, a arătat Carns.

Carns și-a încheiat scrisoarea spunând că va „continua să lupte pentru oamenii alături de care a servit” şi că speră că guvernul va face acelaşi lucru.

Al Carns este al şaptelea ministru care şi-a dat demisia în ultima lună şi al doilea care a făcut-o joi, după John Healey.

Presiunea asupra lui Starmer, tot mai mare

Demisiile neașteptate reprezintă o altă lovitură pentru Starmer, care se va confrunta probabil cu o contestare a leadership-ului lui în lunile următoare.

Ministrul Sănătății din cabinetul lui Starmer, Wes Streeting, a demisionat luna trecută, pe 14 mai, acuzându-l pe premierul Starmer de lipsă de viziune, iar un alt contracandidat, primarul din Greater Manchester, Andy Burnham, încearcă să revină în prima linie a politicii pentru a-și lansa candidatura la conducere.

Marea Britanie, o mare putere militară din punct de vedere istoric, a fost lăsată expusă în martie, când nu a reușit să trimită imediat o navă de război avansată în Cipru după ce baza sa aeriană de acolo a fost lovită de o dronă de fabricație iraniană.

Confruntându-se deja cu schimbarea de orientare a SUA, care nu mai acordă prioritate protejării Europei, Marea Britanie este acum al treilea cel mai mare contribuabil la bugetul NATO, fiind depășită de Germania în 2024, iar planul de investiții viza aducerea forțelor armate la un nivel de „pregătire pentru război”.

Starmer a promis cea mai mare creștere susținută a cheltuielilor din domeniul apărării de când s-a terminat Războiul Rece, urmărind să le ridice la 3% din produsul național în următorea legislatură, ceea ce înseamnă zeci de miliarde de lire sterline de bani suplimentari pentru apărare.

Dar Healey a spus că planul pe care l-a văzut ar crește cheltuielile de apărare la doar 2,68% în 2030, când acestea vor ajunge deja la 2,6% anul viitor.

În comparație, Germania intenționează să aloce 3,7% din PIB pentru apărare până în 2030. Franța se va situa sub nivelul Marii Britanii, cu 2,5%.

Generalul Richard Barrons, fost șef al Comandamentului Forțelor Comune și unul dintre autorii raportului privind apărarea din 2025, care trebuia să stea la baza planului de cheltuieli, a declarat pentru Reuters că este nemulțumit de faptul că guvernul nu și-a respectat angajamentele.

„Este clar că ei înțeleg riscul cu care se confruntă Marea Britanie. Și spun lucrurile potrivite despre apărare, dar apoi sunt vinovați că nu reușesc să-și susțină cuvintele cu bani”, a spus el.

Healey a afirmat că majorarea propusă de Starmer a fondurilor pentru apărare este „cu mult sub” ceea ce este necesar pentru a ajuta armata să facă față amenințărilor crescute din partea Rusiei, precum și cererilor de a-și spori prezența în Arctica și în Orientul Mijlociu.

Guvernul britanic s-a străduit să găsească fonduri suplimentare într-un moment în care economia stagnează, iar atât datoria, cât și povara fiscală generală se află la sau aproape de cel mai înalt nivel din ultimele decenii.

Healey era foarte apreciat

Healey, care a lucrat anterior în guvernele foștilor prim-miniștri Tony Blair și Gordon Brown, era foarte apreciat de colegi și de sectorul apărării.

Un parlamentar laburist a declarat că demisia lui a fost o „lovitură dură pentru Starmer”. Un altul a spus că acum este inevitabil ca Starmer să fie forțat să-și părăsească funcția în câteva luni. Un al treilea a spus că acest lucru a luat complet prin surprindere echipa Partidului Laburist din domeniul apărării.

Aproximativ un sfert dintre parlamentarii lui Starmer i-au cerut să demisioneze după ce, la începutul lunii mai, Partidul Laburist a suferit cele mai grele pierderi înregistrate vreodată de un prim-ministru britanic în alegerile locale din ultimii peste treizeci de ani.

Plecarea lui Healey, cu mai puțin de o lună înainte de summitul NATO, nu va ajuta deloc.

Kevin Craven, șeful grupului britanic de lobby în domeniul apărării ADS, a declarat că demisia lui Healey este o „reflecție condamnabilă” a abordării lui Starmer.

„Consecințele pentru Regatul Unit și, de fapt, pentru aliații noștri, ale unei greșeli în Planul de investiții în apărare – așa cum pare acum cert – sunt de o amploare care depășește cu mult cele mai grave temeri ale noastre”, a spus el.