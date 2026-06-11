Ministrul britanic al apărării și-a dat demisia: „Dragă Keir, aceasta este o scrisoare pe care nu credeam să o scriu vreodată”

Ministrul britanic al apărării, John Healey, și-a dat demisia joi, pe fondul unei dispute privind cheltuielile militare, acuzându-l pe prim-ministrul Keir Starmer că nu a alocat resursele guvernamentale necesare pentru apărarea țării potrivit Reuters și scrisorii integrale publicate de The Guardian.

„Dragă Keir, aceasta este o scrisoare pe care nu credeam să o scriu vreodată, iar acum o fac cu mare regret și reticență”, spune Healey la începutul mesajului

„Dumneavoastră nu ați fost în măsură, iar Trezoreria nu a fost dispusă să aloce resursele de care națiunea are nevoie pentru a apăra țara în acest moment de amenințări crescânde”, a acuzat Healey în scrisoarea sa adresată lui Starmer.

Ministerele britanice ale apărării și finanțelor se află de luni de zile în negocieri privind modul de satisfacere a cererilor tot mai mari de creștere a cheltuielilor militare, ceea ce a dus la amânarea Planului de investiții în apărare al Marii Britanii încă de anul trecut.



Întârzierea a stârnit furia industriei de apărare britanice, care susține că nu poate investi în programe pe termen lung pentru securitatea țării într-un moment de mare instabilitate geopolitică și pe fondul retragerii Statelor Unite din rolul de protector al Europei.

„Nu mai am altă opțiune decât să îmi depun demisia”

Healey îi amintește lui Starmer că săptămâna trecută a spus chiar el clar care sunt amenințările, când a declarat că, „potrivit evaluării serviciilor noastre de informații, precum și a altor țări din NATO, există posibilitatea ca Rusia să lanseze un atac asupra NATO încă din 2030.”

„Știi de ce are nevoie apărarea. Ai susținut acest lucru cu tărie în discursul de la Conferința de securitate de la München, din februarie. Fără un Plan de Investiții pentru Apărare (DIP) care să răspundă în acest mod provocărilor actuale, sunt nevoit să iau decizii care ar reduce gradul de pregătire al forțelor noastre și ar spori riscul pentru personalul aflat în operațiuni, ceea ce ar putea face țara mai puțin sigură.

După ce ți-am explicat că nu aș putea accepta un acord privind DIP care nu oferă forțelor noastre resursele de care au nevoie, nu mai am altă opțiune decât să îmi depun demisia din funcția de ministru al apărării.

Vă doresc tuturor multă putere în fața provocărilor excepționale cu care vă confruntați în calitate de prim-ministru. Ca întotdeauna, guvernul nostru laburist va continua să beneficieze de sprijinul meu deplin”, a mai scris Healy în misiva sa către Starmer.