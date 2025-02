Ministrul Hurezeanu, după discuțiile cu trimisul lui Trump despre frații Tate: „În niciun caz n-am sesizat o presiune” / Ce spune premierul Ciolacu

Ministrul de Externe, Emil Hurezeanu, a declarat, marți, la Euronews, că a discutat despre „soarta fraților Tate” cu trimisul special al lui Trump, Richard Grenell, la Munchen. Financial Times a scris că SUA presează România să ridice interdicțiile impuse de instanță fraților Andrew și Tristan Tate, însă Hurezeanu spune că nu a perceput discuția cu oficialul american drept o presiune.

Întrebat cum a fost întâlnirea pe care a avut-o cu Grenell, Hurezeanu a spus că s-au întâlnit întâmplător pe hol și au avut o discuție „cordială” și „informală”. El a adăugat și că i-a făcut o invitație lui Grenell la București, pe care acesta a refuzat-o și a încheiat discuția spunând că „rămâne interesat de soarta fraților Tate”.

„N-am sesizat această afirmație drept o presiune, ci doar o repetare a unei stări de fapt, cunoscută în ce-l privește, pentru că nu era la prima afirmație publică de acest gen, și dorind să-mi comunice și mie această părere. Mi-a comunicat asta”, a afirmat Hurezeanu.

Întrebat de moderatorul Euronews dacă consideră că e o chestiune personală a oficialului american sau un mesaj al SUA, Hurezeanu a răspuns: „Este o preocupare personală a dânsului, dar cred că face parte dintr-o preocupare mai largă a administrației. Nu în ce privește frații Tate, dar știți că el răspunde și de eliberarea prizonierilor din Belarus, și din Federația Rusă. Nu e deloc cazul acesta (la frații Tate – n.r.), dar am observat că au fost speculații cu privire la presiuni. Nu știu ce presiuni s-au făcut de altă natură înainte sau după, dar ceea ce am discutat cu domnul Grenell a fost cordial, informal, foarte concentrat, neangajant și în niciun caz nu am sesizat ceea ce s-a spus, drept o formă de presiune”.

Tot marți, premierul Marcel Ciolacu a postat pe pagina lui de X un mesaj în care transmite că nu au existat solicitări făcute României cu privire la anumiți „influenceri străini”.

Este prima reacție a premierului în acest caz.

„Nu a fost făcută nicio solicitare către România cu privire la situația legală a unor influenceri străini, investigați de autoritățile române. Nu au existat astfel de cereri nici în timpul discuției dintre MAE România și Richard Grenell, nici după aceasta! România și SUA împărtășesc aceleași valori în ceea ce privește drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor”, a scris Ciolacu pe rețeaua de socializare.

