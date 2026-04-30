Ministrul interimar al Muncii: „Nu există niciun risc ca pensiile și salariile să nu fie plătite”. Ce spune despre o posibilă indexare a pensiilor

Ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, a transmis joi că vrea să îi liniştească pe români, că există resurse pentru plata salariilor, pentru plata pensiilor, el arătând că, dacă s-ar ajunge în vreun moment să existe probleme cu privire la indexarea pensiilor vor fi direct generate de cei care au inițiat moţiunea de cenzură, informează News.ro.

„Ca ministru al Muncii interimar şi în numele guvernului vă pot spune foarte clar, fără dubii, că există resurse pentru plata salariilor, pentru plata pensiilor, nu există niciun fel de risc ca acestea să nu fie plătite şi asigur românii că acest guvern lucrează în continuare pentru a putea să asigure această stabilitate”, a precizat ministrul Dragoş Pîslaru.

El a precizat că ”lumea nu trebuie să-şi facă griji şi poate într-adevăr să stea liniştită că statul continuă să lucreze, în ciuda atacurilor pe care le avem dintr-o zona politicii româneşti”.

Despre o indexare a pensiilor, ministrul a arătat că „discuţiile trebuie avute în funcţie de spaţiul fiscal pe care le avem”.

„Ceea ce riscă să se întâmple prin această moţiune de cenzură este pur şi simplu să blocheze activitatea guvernamentală. Lucrurile acestea vor avea consecinţe economice fundamentale şi vor putea afecta nişte fluxuri de bani importante, mai ales cele nereambursabile, dinspre zona Uniunii Europene. Odată ce lucrurile acestea s-ar întâmpla, există o corelaţie directă între demersul pe care îl au, în acest moment, cei care susţin moţiunea şi modul în care va fi afectat bugetul. Dacă s-ar ajunge în vreun moment să existe probleme cu privire la indexarea pensiilor sau cu privire la modul în care finanţele publice vor arăta, vor fi direct generate de cei care au declanşat moţiunea de cenzură”, a arătat Pîslaru.