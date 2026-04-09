Ministrul Justiției neagă că ar fi existat o negociere între PSD și Nicușor Dan pentru conducerile parchetelor. „Mai multă transparență nu avea cum să existe”

Ministrul Justiției, Radu Marinescu de la PSD, a declarat că joi că procedura de nominalizare a candidaților pentru conducerea marilor parchete „a avut o anvergură deosebită” și „a fost de maximă transparență”, spunând că decizia președintelui Nicușor Dan de a le aproba „demonstrează că argumentele noastre au fost corecte și au fost însușite” de către acesta.

Miercuri seară, președintele Nicușor Dan a anunțat că a acceptat șapte dintre cei opt procurori propuși de ministrul Justiției pentru conducerile Parchetului General, DNA și DIICOT.

Întrebat joi la B1 TV dacă au făcut parte aceste numiri dintr-o negociere politică, ministrul Radu Marinescu a negat „categoric”. Totodată, social-democratul i-a contrazis pe cei care acuză o lipsă de transparență în procedură.

„Pentru prima dată în istoria recentă a statului de drept din România procedura a avut o anvergură deosebită, a fost de maximă transparență. Asta pentru că, pe lângă faptul că au fost transmise live toate interviurile, care au avut o consistență anume, unele dintre ele au depășit chiar și două ore, toate considerentele pentru care au fost formulate aceste propuneri de către comisia de la Ministerul Justiției au fost disponibile publicului, au putut să fie cunoscute și au avut, de asemenea, o consistență semnificativă”, a declarat Radu Marinescu.

El susține că „mai multă transparență în desfășurarea acestei proceduri nu avea cum să existe, atât din punct de vedere practic, cât și din punct de vedere al aplicării normelor legale”.

Radu Marinescu: Decizia președintelui „demonstrează că argumentele noastre au fost corecte”

Ministrul Radu Marinescu a spus că ministerul a susținut propunerile „pe baza unor motive, argumentat și adresând absolut toate întrebările, și făcând absolut toate verificările”.

„Faptul că șapte propuneri din opt au fost validate de către domnul președinte demonstrează faptul că argumentele noastre au fost corecte și au fost însușite de către actorul public cu cea mai înaltă reprezentativitate și decidentul în această chestiune”, a adăugat el.

Oficialul a mai susținut că „semnele de întrebare au fost clarificate, prin răspunsurile la interviuri, prin elementele din dosar, prin proiectele de management prezentate de către acești candidați”.

Cele șapte numiri făcute de Nicușor Dan la propunerea lui Radu Marinescu