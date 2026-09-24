Ministrul Mediului cere prefecturilor din București și Ilfov „stare de alertă” din cauza arderilor ilegale de deșeuri din Sintești: „Mafia continuă să facă ravagii”

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că a transmis prefecturilor din Ilfov și București „o solicitare expresă să fie instituită o stare de alertă” din cauza arderilor ilegale de deșeuri din satul Sintești.

Diana Buzoianu a explicat, joi, într-o conferință de presă, că localitatea ilfoveană Sintești are doar „patru zone de acces”, deci „nu vorbim de o zonă în care să spui că sunt 100 de drumuri și nu știi cum ai putea să oprești venirea unor camioane umplute cu deșeuri, care apoi ajung pe câmp să fie arse”.

„Practic, Prefecturii Ilfov îi cerem să activeze mecanismele competente pentru zona în care se produc arderile ilegale și să putem să instituim filtre, să putem să instituim 24 din 24 monitorizare, să putem să avem măsuri de intervenții mult mai rapide, iar Prefecturii București îi cerem să se coordoneze, ca răspuns, alături de celelalte autorități”, a declarat ministrul Diana Buzoianu.

„Milioane de bucureșteni și de ilfoveni sunt expuși la particule toxice”

Ministrul interimar al Mediului a solicitat „un control asupra transportatorilor și asupra traseului deșeurilor”, care să fie făcut „împreună cu Poliția, cu ISCTR, cu Garda de Mediu”.

„Vom cere, în ședința care sperăm că va fi convocată de către cele două prefecturi, inclusiv o monitorizare permanentă, repet, 24 din 24, pe cele patru puncte de acces în zona Sintești. Vom cere implicarea efectivă a primăriilor și a poliției locale”, a continuat Diana Buzoianu.

Ea a precizat că s-a întâlnit „inclusiv cu primarii din zonă”, iar „o parte dintre ei ne-au spus că nu pot aloca nici măcar un singur om pentru această luptă, ceea ce este absolut aberant”.

„Până când nu vom înțelege că nu mai putem să avem un focar constant, care ne pune viața în pericol, milioane de bucureșteni și de ilfoveni sunt expuși la particule toxice, în fiecare zi, în momentul în care sunt arderile respective, până când nu vom înțelege asta și până când nu vom înțelege că mafia din spatele acestei comunități câștigă zeci de milioane în fiecare an, iar noi nu suntem dispuși să alocăm 20 de oameni, 30 de oameni, care să se mobilizeze câteva luni de zile pentru a opri arderile ilegale din Sintești, până nu vom înțelege toate aceste lucruri, vom continua să avem exact același fenomen infracțional pentru ani de zile”, a adăugat ministrul.

Diana Buzoianu spune că „mafia aceasta continuă să facă ravagii”

Ea a vorbit despre ceea ce a descris drept o „mafie” a arderilor ilegale de deșeuri și a acuzat autoritățile competente că „nu au lucrat” pentru a opri acest fenomen.

„Nu a existat nici măcar o singură perioadă, în ultimii zeci de ani de zile, în care cu adevărat să se fi oprit această mafie. Pentru că avem mafia aceasta, care și astăzi continuă să facă ravagii. Deci este clar că nu au lucrat, de-a lungul ultimilor ani de zile, toate autoritățile competente, care ar fi putut să ia măsuri în acest caz”, a conchis ministrul Diana Buzoianu.