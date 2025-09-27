Ministrul Muncii: Banii din orice pilon de pensii nu sunt depozit de economii. Ghinion, ca să zic aşa!

Ministrul Muncii, Petre Florin Manole, susţine că deficitul la bugetul de pensii se ridică la 4 miliarde de lei în prima jumătate a anului 2025, în condiţiile în care Guvernul a adunat contribuţiile sociale din Pilonul 1 şi din Pilonul 2. Întrebat de ce românii nu-şi pot retrage integral sumele din Pilonul 2, ministrul Muncii a răspuns: „Banii de la bugetele de pensii, orice pilon, nu sunt depozit de economii. Dacă vrei să faci ceva cu mulţi bani deodată, îţi faci un depozit şi îi scoţi când vrei tu. Poate să i se pară cuiva imperfect sistemul românesc. Ghinion, ca să zic aşa”.

Manole a făcut aceste declarații într-o emisiune difuzată sâmbătă la Prima TV.

Răspunzând unei întrebări, ministrul Muncii a spus că sistemul nu va intra în colaps odată cu valul de „decreţei” care urmează să iasă la pensie în următorii ani.

„Pentru că au crescut mult şi contribuţiile la bugetul de pensii şi vor continua să crească. (…) Diferenţa dintre Pilonul 1 plus Pilonul 2 şi, pe de altă parte, întreaga cheltuială pe pensii, întregul buget pe pensii, nu este foarte mare. Doar că nu trebuie să ne uităm doar la Pilonul 1 versus buget. Trebuie să ne uităm la Pilonul 1 şi Pilonul 2. Şi o să vedeţi, de exemplu, la sfârşitul primelor cinci luni, Pilonul 1 plus Pilonul 2 versus cheltuiala pe bugetul de pensii, minusul este de 4 miliarde de lei. Nu e mult, nu e puţin, dar este un ecart tangibil, dacă combatem munca la negru”, a spus Manole, citat de News.ro.

Întrebat dacă este de acord ca o persoană care iese la pensie să poată beneficia, initial, doar de 30% din banii cu care a contribuit la Pilonul 2, el a pledat pentru plata lunară: „Avem legea care ne zice că putem să o eşalonăm pe 8 ani. Eu vreau să-mi iau pensia mea aşa cum am contribuit pentru ea. În fiecare lună am contribuit, în fiecare lună vreau să o primesc”.

Chestionat ce îi răspunde unei persoane care spune că vrea să poată beneficia, la ieșirea la pensie, de toată suma din Pilonul 2, ministrul Muncii a răspuns: „Banii de la bugetele de pensii, orice pilon, nu sunt depozit de economii. Dacă vrei să faci ceva cu mulţi bani deodată, îţi faci un depozit şi îl scoţi când vrei tu. Şi nici nu trebuie să aştepţi până la pensie. Dar asta este definiţia pensiei. Poate să i se pară cuiva imperfect sistemul românesc. Ghinion, ca să zic aşa! Sistemul din Ungaria, Franţa, Germania, luaţi orice exemplu, este la fel. Pensia este o plată lunară”.