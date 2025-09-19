Ministrul Sănătății, despre problema întreruperilor de tratament: „Unde ajungem la o presiune din partea furnizorului, încercăm să o mediem” / „Ne dorim să lăsăm CNAS fără datorii la finalul anului”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat vineri la Digi24 că problema întreruperilor de medicație „este gravă și nu este doar în cazul pacienților oncologici”, având drept cauze datoriile către furnizori, întreruperi de producție sau blocaje în procesul de licitație de la nivelul spitalelor.

„Pe site-ul Ministerului Sănătății există deja un ordin de ministru, încă de săptămâna trecută, care va introduce 35 de molecule în lista de compensate, deci practic lărgim accesul pacienților la tratamente și la medicamente (…). Cred că undeva la mijlocul lui octombrie va fi deja disponibilă hotărârea de Guvern care, mă rog, pune în aplicare această modificare”, a declarat ministrul.

El a explicat că „întreruperile de medicație apar din trei motive – datoriile către furnizori, iar, sigur, furnizorul nu mai livrează către unitatea sanitară, întreruperile de producție, care sunt rare, dar există și ele, sau blocaje (…) în procesul de licitație la nivelul spitalelor”.

„Acum, care este ținta noastră și ce ne dorim ca până la finalul acestui an să se întâmple este să lăsăm Casa Națională de Sănătate fără datorii la finalul anului, astfel încât bugetul pentru anul viitor să fie alocat din start programelor naționale de sănătate și să nu mai tragem după noi aceste datorii, care nu sunt de anul acesta, sunt de mai mulți ani”, a continuat Alexandru Rogobete.

„Știm de problemă, o monitorizăm săptămânal”

Ministrul a spus că în cazurile în care există „o presiune din partea furnizorului” se încearcă o mediere.

„Acolo unde ajungem la o presiune (…) din partea furnizorului, încercăm să o mediem astfel încât să închidem acest an și, foarte important, să lăsăm Casa anul acesta fără datorii”, a adăugat Rogobete.

Oficialul susține că al treilea pachet de al Guvernului va cuprinde și măsuri pentru a stimula producția de medicamente în România.

„O a doua măsură care va impacta direct pacientul, în bine, ne dorim să realizăm un fond de inovație la nivelul Ministerului Sănătății, iar industria (…) participă în acest fond cu un anumit procent din impozitul pe venit, iar cu banii acumulați în acest fond de inovație se plătește tratamentul pentru pacienții care au nevoie de molecule inovative și care nu se află în lista de compensate”, a explicat ministrul Alexandru Rogobete.

El a spus că pentru fondul de inovație există „o modificare legislativă care este scrisă și care în două săptămâni, probabil, va fi pusă în transparență de Ministerul Sănătății”.

„Practic, pacienții pot avea acces la medicamente inovative – boli rare, oncologice ș.a.m.d – mai repede, cu ajutorul acestui fond de inovație, care este un win-win (câștig pentru toate părțile, n.r.), dacă doriți, atât pentru zona de industrie, cât și pentru sistem, și mai ales pentru pacient. Am făcut un calcul scurt, doar cu 10 DCI-uri, 10 molecule, într-un an de zile putem acumula în jur de 2 miliarde în acest fond”, a mai declarat ministrul Sănătății.

