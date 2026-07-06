Ministrul Transporturilor: „Am sunat la call center-ul CFR. 15 minute nu mi-a răspuns nimeni”. Decizia anunțată

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat luni că a pus la dispoziție călătorilor CFR un formular în care îi pot semnala direct problemele pe care le-au întâlnit în trenurile operate de compania națională.

Miruță spune că a făcut acest demers după ce mai multe persoane i-au semnalat o serie de probleme în călătoria cu trenul, cum ar fi „aer condiționat care nu funcționează, întârzieri, lipsă de informații, condiții de călătorie care nu sunt cele pe care le meritați”.

„Ca să văd cum funcționează sistemul și din perspectiva unui călător obișnuit, am sunat și eu la call center-ul CFR să întreb câte sesizări au fost primite. Timp de 15 minute nu mi-a răspuns nimeni, după care am închis. I-am chemat apoi pe directorul CFR Călători și pe directorul CFR Infrastructură. Tipic: pe hârtie stăm aproape bine”, a scris ministrul interimar al Transporturilor într-un mesaj pe Facebook.

Miruță a precizat că vrea să cunoască realitatea din teren și să aplice inclusiv sancțiuni dacă există cazuri în care mentenanță se plătește, dar nu se face.

„Am lansat de astăzi un formular simplu pe care orice călător care a avut o experiență neplăcută îl poate completa în câteva clicuri. Vreau să avem o imagine bazată pe faptele călătorilor, nu pe rapoartele șefilor. Timp de cel puțin două săptămâni vom strânge date din toată țara, iar apoi vom vedea concret unde sunt cele mai mari probleme și ce măsuri trebuie luate”, a indicat Miruță.

Oficialul a indicat și formularul unde călătorii îi pot povesti experiența lor din trenurile operate de Căile Ferate Române, care poate fi accesat aici.