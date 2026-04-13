Ministrul ungar de externe distruge documente despre sancțiunile UE înainte de schimbarea guvernului, acuză Péter Magyar: „Informația vine de la un insider”

Liderul opoziției ungare, Péter Magyar, a declarat luni, în prima sa conferință de presă susținută după victoria istorică în alegeri, că ministrul ungar de externe Péter Szijjártó distruge documente legate de sancțiunile Uniunii Europene împotriva Rusiei înainte de schimbarea guvernului, invocând informații primite „de la un insider”, relatează The Guardian.

„Distrug documente, iar asta nu îi va ajuta”, a spus Magyar, adăugând că situația amintește de încercările de a elimina evidențe publice „ca în vechea epocă comunistă”.

Întrebat despre acuzațiile privind Péter Szijjártó, Péter Magyar a spus că informația potrivit căreia ministrul ar încerca să elimine documente confidențiale înainte de schimbarea guvernului provine „de la un insider” din minister.

El a adăugat că mai mulți funcționari apelează la formațiunea sa pentru a semnala acțiunile actualului executiv înainte de transferul de putere.

Magyar a explicat că, în mod normal, un prim-ministru învestit primește un briefing de securitate națională din partea liderului în funcție, însă nu se așteaptă să beneficieze de unul.

Magyar susține că există numeroase documente legale despre care publicul maghiar, și nici el, nu știu, inclusiv unele care privesc obligații internaționale și împrumuturi externe.

„Va trebui să punem mâna pe toate documentele care nu au fost distruse” pentru a înțelege în detaliu situația, spune el.

Potrivit acestuia, viitorul său guvern va încerca să facă publice aceste documente ori de câte ori este posibil, fără a încălca clauzele de confidențialitate, pentru a aduce mai multă transparență asupra activității fostului executiv.