„Minte cu nerușinare”. Reacția lui Elon Musk după ce New York Times a scris că se droga în timp ce făcea campanie pentru Trump

Elon Musk acuză New York Times că „minte cu nerușinare” și susține că nu se droghează, el spunând că „încerrcat” ketamină „pe rețetă”, în urmă cu câțiva ani.

„Ca să fie clar, eu NU iau droguri! New York Times minte cu neruşinare. Am încercat ketamina „pe reţetă” acum câţiva ani şi am spus-o pe X, deci nu este nimic nou. Te ajută să ieşi din perioadele întunecate, dar nu am mai luat-o de atunci”, a scris cel mai bogat om din lume pe X, conforrm News.ro, care citează AFP.

Și la conferinţa de presă organizată vineri împreună cu Donald Trump la plecarea sa din guvern, Elon Musk a respins informaţiile din New York Times privind presupusul său consum de droguri, dar fără a răspunde concret la acestea.

În schimb, el a acuzat New York Times că răspândeşte „minciuni” cu privire la relaţiile dintre Donald Trump şi Rusia: „Este vorba despre New York Times? Să trecem mai departe“.

Și Donald Trump a fost întrebat de un jurnalist vineri seară dacă era „conştient de consumul regulat de droguri al lui Elon Musk”. Preşedintele american a răspuns: „Nu eram. Cred că Elon este un tip fantastic. A făcut o treabă fantastică şi nu va fi uşor de înlocuit”.



În articolul său de vineri, New York Times a scris că în timpul campaniei electorale a lui Trump miliardarul a consumat cantităţi mari de ketamină, precum şi ecstasy sau ciuperci halucinogene.

