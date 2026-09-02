Mirabela Grădinaru participă joi la Chişinău, alături de Maia Sandu, la o conferinţă despre siguranţa pe internet a copiilor

Partenera preşedintelui Nicuşor Dan, Mirabela Grădinaru, va participa joi la conferinţa internaţională „Siguranţa online şi determinanţii digitali ai sănătăţii mintale şi bunăstării emoţionale a copiilor şi adolescenţilor”, care se va desfăşura la Chişinău, în Republica Moldova.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, la eveniment vor participa preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, ambasadoarea Uniunii Europene în R. Moldova, Iwona Piorko, precum şi reprezentanţi ai Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), ai Fondului Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA) şi ai UNICEF.

Mirabela Grădinaru a prezidat mai multe evenimente găzduite la Palatul Cotroceni ce reunesc experţi pe diferite teme relevante pentru societate, inclusiv siguranţa online pentru tineri şi adicţiile din rândul acestora, notează Agerpres.

Mirabela Grădinaru a participat recent, la Kiev, la invitaţia Primei Doamne a Ucrainei, Olena Zelenska, la cel de-al şaselea Summit al Primelor Doamne şi al Primilor Domni.