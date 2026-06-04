Miracolul continuă la Roland Garros. Jucătoarea venită din calificări a ajuns în finală

Poloneza venită din calificări Maja Chwalinska (24 de ani), locul 114 mondial și-a continuat parcursul surprinzător la Roland Garros, învingând-o joi pe Diana Șnaider cu 7-6 (4), 6-4 și calificându-se în prima sa finală de Grand Slam. În ultimul act, ea o va întâlni pe rusoaica Mirra Andreeva (19 ani, 8 WTA).

După ce Andreeva, în vârstă de 19 ani, a trecut în semifinale de ucraineanca Marta Kostiuk, scor 6-1, 6-3, a venit rândul lui Chwalinska să strălucească sub acoperișul arenei Philippe-Chatrier, notează Reuters.

Maja Chwalinska este prima jucătoare din Era Open care ajunge în finala Roland Garros venită din calificări.

Cealaltă jucătoare din Era Open care a disputat o finală de Grand Slam venită din calificări a fost Emma Răducanu, la US Open 2021, turneu pe care l-a și câștigat.

Mirra Andreeva, adversara din finală

Jucătoarea rusă de tenis Mirra Andreeva, numărul 8 mondial, a fost prima finalistă a turneului de Grand Slam de la Roland Garros după ce a învins-o categoric joi pe ucraineanca Marta Kostiuk, numărul 15 mondial, cu 6-1, 6-3, după o oră și 16 minute.

Mirra Andreeva, care are 19 ani, o eliminase în sferturi de finală pe românca Sorana Cîrstea (6-0, 6-3). Andreeva, care a mai fost semifinalistă la Paris în 2024, va juca prima sa finală într-un turneu de Grand Slam.

Andreeva, în vârstă de 19 ani, devine a treia cea mai tânără finalistă de la Roland Garros din secolul XXI, fiind devansată doar de Coco Gauff, în vârstă de 18 ani în 2022, şi de Kim Clijsters, în vârstă de 17 ani, în 2001.