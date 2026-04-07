Mircea Lucescu, o poveste cu portocale roșii cu Ronaldo și momentul în care „îți trimitea o melodie românească și apoi te suna să ți-o explice”

În omagiul adus lui Mircea Lucescu, cel care a murit la 80 de ani, ziarul italian Gazzetta dello Sport relatează un episod mai puțin știut cu Ronaldo, superstarul brazilian pe care l-a antrenat la Inter Milano.

„Lucescu, ca om de artă, era un comunicator desăvârșit și iubea Italia. Avea o casă pe malul lacului Garda, unde se întorcea cu plăcere; îi plăcea mâncarea noastră și își aducea produse din toate colțurile lumii. Împreună cu Ronaldo, la Inter, pusese la cale un mic schimb: el îi dădea portocale roșii care îi ajungeau direct din Sicilia, iar Fenomenul îi răsplătea cu sticle de bere braziliană. Îi plăcea viața dezordonată? Amin. „De ce faci asta, Ronie?”, i-a spus într-o zi. „Domnule, viața e una singură”, a fost răspunsul. Îi străluceau ochii dacă îi menționai pe necunoscutul Ilsinho, spunea că avea cel mai bun dribling din lume și zâmbea ca un tată când povestea că nu a reușit să se impună pentru că la fiecare pauză se întorcea din Brazilia cu 7 kilograme de balast. Întrerupea interviurile ca să te întrebe ce noutăți sunt în politica italiană sau dacă pizzeria aia de lângă stadionul din Brescia mai există, îți trimitea o melodie românească și apoi te suna să ți-o explice”.

„A avut aproape întotdeauna dreptate“

Publicația italiană își continuă șirul de povești cu Lucescu.

„Nu-i plăcea VAR-ul pentru că schimba dreptatea cu emoțiile, nu credea în Arabia, așa cum nu crezuse cu zece ani în urmă în China; îi plăcea mai mult Serie B decât Serie A pentru că „este campionatul antrenorilor, nu câștigă neapărat cine are bani”. În ciuda conferințelor de presă, vorbea destul de des despre jucători: „Simeone compensează lipsa de talent cu inteligența, va fi un mare antrenor”, „Dați-i timp lui Calhanoglu să înțeleagă Italia și veți vedea”, „Douglas Costa e mai bun decât James”, „Zabarnyi și Mikolenko nu-i cunoașteți, dar peste doi ani vor putea juca titulari în orice echipă”, „Fernandinho e ca Pirlo”, „Diferența dintre Witsel și Pogba este vârsta”, „Mkhitaryan, cu mintea pe care o are, va juca cât va dori”. La început părea că exagerează, dar, privind în urmă, a avut aproape întotdeauna dreptate“.

