„Miresele Mounjaro”: În India, injecţiile pentru slăbit devin parte din pregătirile de dinaintea nunţii

Viitorii miri şi mirese care caută soluţii rapide pentru a slăbi înainte de ziua nunţii au devenit cea mai nouă ţintă pentru medicamentele de slăbit în India, scrie Reuters.

Clinica de wellness Klarity Skin Clinic din New Delhi promovează un pachet denumit „Mounjaro Bride”, în timp ce alte clinici au integrat injecţiile pentru slăbit în pachete de transformare „pre-nuntă”, care în mod tradiţional se concentrau pe tratamente pentru piele şi schimbări de coafură.

Într-un videoclip pe reţelele sociale, Klarity oferă „nutriţie ghidată, Mounjaro şi antrenamente inteligente”, pentru „a pregăti miresele să păşească spre altar”, notează Reuters, conform News.ro. Clinica nu a răspuns solicitărilor Reuters de a comenta.

Opt medici intervievaţi de Reuters au spus că primesc tot mai multe solicitări din partea mireselor şi, în unele cazuri, şi a mirilor, privind utilizarea medicamentelor pentru slăbit înainte de nuntă.

Mulţi au cerut Mounjaro, produs de Eli Lilly, primul medicament din clasa GLP-1 intrat pe piaţa din India atât pentru diabet, cât şi pentru slăbit. Potrivit medicilor, acesta a devenit mai căutat decât rivalul Wegovy, produs de Novo Nordisk.

„În ultimele luni, peste 20% dintre solicitările pe care le-am primit pentru injecţii anti-obezitate provin de la viitoare mirese, care ne spun deschis şi în cât timp urmează să se căsătorească”, a declarat Rajat Goel, chirurg bariatric la Hindivine Healthcare din New Delhi.

El a subliniat însă că prescrie aceste medicamente doar dacă pacienţii sunt eligibili din punct de vedere medical, nu pentru uz cosmetic.