Mișcare-surpriză anunțată de Digi. A făcut primul pas ca să intre pe piața din Marea Britanie. Probleme serioase însă în Belgia

Cel mai mare operator de cablu și unul dintre principalii jucători de pe piața de telecomunicații din România anunță că a achiziționat pachetul majoritar al unei companii din Marea Britanie.

”Pe parcursul trimestrului, am făcut, de asemenea, primii pași operaționali către intrarea pe piața din Regatul Unit, confirmând în continuare ambiția DIGI de a-și consolida prezența în Europa pe termen lung”, a declarat, într-un comunicat de presă, CEO-ul Digi Communications, Serghei Bulgac, citat de site-ul Economica.

Potrivit sursei citate, o companie deținută de Digi și înființată în Marea Britanie, Fiber One Ltd., a cumpărat 51% din acțiunile companiei Whyfibre Limited, care deține o rețea de fibră optică aflată în prezent în curs de dezvoltare în două comitate din sudul Angliei. Fiber One Ltd. estimează că va începe furnizarea de servicii de internet fix pe bază de proiect pilot.

Probleme serioase în Belgia

Digi este prezentă și pe alte piețe din Europa: Spania, Portugalia, Italia și Belgia. Recent, Curtea de Apel din Bruxelles a confirmat, într-o decizie că Digi a instalat o parte a rețelei sale de internet fix în Bruxelles fără a deține autorizațiile necesare, a scris publicația Brussels Time. Compania riscă o amendă serioasă, de 1.5 milioane de euro, și în plus, a primit interdicție de a mai oferi servicii prin infrastructura instalată ilegal.

Procesul a fost pierdut în urma unei plângeri depuse de cel mai mare provider de comunicații belgiene, Proximus, care a acuzat Digi că a instalat ilegal cabluri în oraș.

Potrivit publicației belgiene, Jeroen Degadt, directorul general al Digi Belgia, a declarat că firma va analiza hotărârea instanței. El i-a asigurat pe clienți că este puțin probabil să apară întreruperi ale serviciului, întrucât rețeaua a fost între timp repusă în funcțiune.