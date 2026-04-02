Misiunea Artemis 2 către Lună intră în a doua etapă: părăsirea orbitei terestre

NASA a dat joi undă verde echipajului navei Artemis 2, aflat în prezent pe orbita Pământului, pentru ca nava lor să se propulseze peste câteva ore în direcţia Lunii, relatează AFP, preluată de Agerpres.

„Este un ‘go’” pentru ca nava spaţială Orion să efectueze operaţiunea, prevăzută la ora 23:49 GMT, după ce NASA „şi-a încheiat deliberările în urmă cu câteva minute”, a anunţat directorul de zbor Jeff Radigan de la centrul de control din Houston, puţin după ora 20:00 GMT. „Vom continua pe această cale şi ne vom pregăti pentru propulsie”, a adăugat el.

„Perfect, Jeff, mă bucur să aud asta”, i-a răspuns unul dintre membrii echipajului.

NASA a lansat, noaptea trecută, misiunea Artemis II, care pentru prima oară după anul 1972 trimite un echipaj uman către Lună. Deși nu vor păși pe suprafața Lunii, cei patru astonauți vor ajunge cel mai departe de Pământ dintre toate misiunile spațiale. Călătoria celor patru va fi în total de 1,1 milioane km. Iar misiunea lor durează zece zile.

Cei patru astronauți au petrecut aproximativ 24 de ore pe orbita terestră, iar la finalul acelui interval va urma o manevră crucială și motorul va fi activat pentru a trimite spre Lună capsula Orion. Manevra este numită de „inserție translunară”.

Timp de câteva minute, Orion va accelera puternic și acesta este impulsul major care va scoate capsula de pe orbita Pământului și o plasează pe o traiectorie curbată spre Lună. Călătoria către Lună va dura încă trei zile din acel moment.