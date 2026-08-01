Mister în cazul femeii găsite moartă într-o valiză, în centrul Atenei. „FBI-ul grec lucrează zi și noapte”

Poliția elenă a mobilizat întreaga divizie de omucideri pentru a afla cum a murit Elisabeth-Jane Ross, britanica în vârstă de 38 de ani al cărei trup a fost găsit într-o valiză din Atena. Cazul este plin de necunoscute, iar anchetatorii nu au găsit nicio probă care să conducă la un suspect, relatează The Guardian.

Elisabeth, originară din Edinburgh, lucra în sectorul caritabil. Ea sosise în capitala Greciei în vacanță cu trei săptămâni în urmă.

„Era un înger. Oriunde mergea, făcea bine. Cine ar fi putut să facă așa ceva?”, a declarat pentru The Guardian un prieten din orașul ei natal.

Descoperirea macabră a fost făcută de un bărbat fără adăpost, pe 18 iulie pe un teren abandonat din cartierul Kypseli, în centrul Atenei.

Bărbatul a anunțat apoi autoritățile, iar cazul a zguduit forțele de poliție din Grecia și Scoția.

„Întreaga divizie de omucideri a FBI-ului grec lucrează zi și noapte la acest caz”, a declarat purtătoarea de cuvânt a poliției, Konstantina Dimoglidou. „Suntem în contact cu alte forțe de poliție. Vom rezolva acest caz”, a adăugat ea.

Femeia fost identificată cu ajutorul Interpolului, deoarece nu figura în bazele de date grecești.

Ce s-a întâmplat cu telefonul ei

Cazul rămâne plin de necunoscute. Ceea ce sporește misterul este faptul că s-a descoperit că telefonul mobil al britanicei a fost activ și utilizat la câteva zile după decesul acesteia.

Tatăl ei le-a declarat polițiștilor că a primit mesaje text de la fiica sa – crezând că aceasta este în viață – până în momentul în care identitaea femeii a fost făcută publică miercuri.

Niciun suspect

Examinarea inițială a rămășițelor sale nu a fost concludentă, deși medicii legiști au estimat că probabil femeia era decedată de câteva zile înainte de descoperire. Pe corpul ei nu s-au constatat leziuni evidente sau semne de luptă, ceea ce a ridicat și mai multe întrebări cu privire la modul în care a murit.

Vineri, în timp ce localnicii depuneau flori la locul faptei, poliția a declarat că anchetatorii intensifică verificarea înregistrărilor camerelor de supraveghere, după ce s-a constatat că analiza ADN-ului de pe valiză nu a furnizat nicio probă care să poată fi asociată cu un suspect.

Ultimele zile din viața femeii

Fiică de avocat, Elisabeth-Jane Ross, care locuise și lucrase în Statele Unite, a ajuns la Atena din Edinburgh pe 26 iunie.

Până pe 15 iulie, a stat în locuința fiului unui prieten grec din Keratsini, o suburbie muncitorească de lângă portul Pireu. Înainte de a pleca, i-a spus că urma să petreacă câteva zile alături de prieteni americani în cartierul Kypseli.

Anchetatorii încearcă acum să refacă traseul ultimei perioade din viața ei, însă spun că sunt frustrați de faptul că nu au reușit să-i găsească pe acei cetățeni americani.

Alți membri din cercul social al britanicei din Atena au fost audiați, oferind mărturii descrise drept „extrem de utile”. Niciunul dintre aceștia nu este considerat suspect.

„15 iulie a fost ultima zi în care a avut contact cu prietenii săi. Investigațiile se concentrează asupra zilelor care au urmat, asupra persoanelor cu care s-a întâlnit și asupra locurilor în care a stat. Americanii nu au fost identificați și nici găsiți”, a declarat purtătoarea de cuvânt a poliției.

Poliția rămâne convinsă că valiza nu se afla la locul faptei cu mai mult de 48 de ore înainte de a fi descoperită, pe 18 iulie. De asemenea, anchetatorii sunt convinși că Ross a murit în apropiere, în cartierul Kypseli, deși anchetatorii evită, deocamdată, să califice oficial cazul drept crimă.

„Există întotdeauna posibilitatea ca ea să fi murit și apoi, dintr-un anumit motiv, să fi fost ascunsă”, a adăugat Dimoglidou.

„Prioritatea noastră este să aflăm cine a lăsat valiza. Oricine ar fi fost, a avut grijă să nu lase nicio urmă de amprente sau ADN”, a conchis aceasta.