Mister în Germania, după ce un avion DHL s-a lovit de un obiect necunoscut și a fost forțat să aterizeze de urgență

O aeronavă cargo a companiei DHL s-a ciocnit în aer cu un obiect neidentificat la scurt timp după decolarea de pe aeroportul din Leipzig, ceea ce a determinat efectuarea imediată a unei aterizări neprogramate la Hanovra, a declarat miercuri pentru Reuters o sursă familiarizată cu incidentul.

Poliția germană a anunțat anterior că investighează un obiect suspect găsit în apropierea unei piste a aeroportului din Leipzig, miercuri, după un incident de securitate produs în cursul nopții, care a perturbat temporar operațiunile aeroportuare.

Mai multe avioane cargo și o cursă de pasageri dinspre Mallorca au fost deviate spre aeroporturi din apropiere.

Se crede că obiectul găsit în apropierea pistei sudice a aeroportului ar fi fost cel cu care avionul s-a lovit, dar deocamdată toate informațiile sunt preliminare. Ofițerii poliției federale au examinat obiectul, iar un robot de dezamorsare a bombelor a fost adus la fața locului. Un purtător de cuvânt al poliției a declarat pentru Die Zeit că încă se investighează dacă descoperirea are legătură cu aeronava.

Poliția a descris incidentul drept un „incident legat de securitate”.

Suspiciuni că avionul DHL s-a lovit de o dronă

RTL transmite că avionul cargo s-a ciocnit cu obiectul la o altitudine de aproximativ 400 de metri, la câțiva kilometri după decolare.

Traficul aerian a fost reluat peste noapte și de atunci a funcționat în întregime pe pista nordică a aeroportului. Căutarea indiciilor continuă pe pista sudică, încă închisă. Un purtător de cuvânt al poliției a declarat că se investighează dacă cele două incidente sunt legate.

BILD scrie că obiectul cu care s-a lovit avionul a fost o dronă care conținea un detonator, motiv pentru care poliția federală a trimis experți în dezamorsarea bombelor, însă informația nu a fost confirmată oficial de autorități.

Anchetatorii de la Hanovra au precizat în schimb, după examinarea avionului DHL lovit, că acesta a suferit daune minore în partea sa din față.