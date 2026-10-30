Mister în jurul viitorului lui Adrian Mihalcea la UTA Arad: „O perioadă mai tulbure”

Adrian Mihalcea (50 de ani), antrenorul echipei UTA Arad, a vorbit despre problemele din cadrul clubului la conferința de presă premergătoare meciului cu Dinamo București.

Tehnicianul a recunoscut că echipa traversează o „perioadă mai tulbure”, dar a precizat că situația financiară nu afectează pregătirea partidei.

Declarațiile vin după ce au apărut informații potrivit cărora Mihalcea ar fi amenințat cu demisia joi, 29 octombrie, și nu ar fi participat la antrenamentul din acea zi, cu trei zile înaintea duelului cu Dinamo.

„Nu știu dacă ceea ce s-a întâmplat săptămâna aceasta are vreo legătură cu acest meci. Este, așa, să zicem, o perioadă mai tulbure, dar nu are legătură cu pregătirea, cu organizarea și cu ceea ce trebuie să facem noi în acest meci. Au mai fost și vor mai fi astfel de perioade, dar trebuie să ne axăm, din punct de vedere sportiv, pe acest prim meci”, a declarat Mihalcea, potrivit prosport.ro.

Întrebat dacă este nemulțumit de întârzierile salariale, Mihalcea a subliniat că problemele financiare și activitatea sportivă sunt două lucruri separate.

„Sunt două lucruri total diferite și niciodată nu le-am amestecat. Sunt importante, bineînțeles, ambele, dar pentru mine a primat întotdeauna ceea ce ține de partea sportivă”.

Mihalcea a explicat că principala sa preocupare este să-și mobilizeze jucătorii pentru a obține un rezultat pozitiv în deplasarea cu liderul SuperLigii.

„În momentul de față, pentru mine este important cum reușesc să-i fac pe băieții aceștia din vestiar să aibă un joc bun, dar, în același timp, să reușească să nu piardă. Cred că acesta este obiectivul fiecărei echipe și, bineînțeles, și al nostru, să reușim să câștigăm puncte într-o deplasare cu Dinamo, la București”.

UTA, în concordat preventiv

UTA Arad se confruntă de mai mult timp cu probleme financiare și se află în concordat preventiv, procedură prin care clubul încearcă să-și reeșaloneze datoriile și să evite insolvența. Situația ar fi generat tensiuni în cadrul clubului, inclusiv în vestiar.

Dinamo București – UTA Arad se joacă duminică, 1 noiembrie, de la ora 20:30.