Misterul avionului care s-a izbit de cel mai înalt zgârie-nori din Beijing, nu departe de sediul Partidului Comunist. „Un incident extrem de neobișnuit”

„Încă câteva secunde de zbor și (prăbușirea) ar fi putut avea loc la Zhongnanhai, sediul Partidului Comunist. Ăsta ar fi fost un cutremur în sistemul de securitate al Beijingului”, a explicat un analist citat de BBC.

La cinci zile de când un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în cel mai înalt zgârie-nori din Beijing, provocând moartea pilotului – singura persoană aflată la bord – și rănirea altor 13 persoane, circumstanțele incidentului nu sunt încă clare.

Un articol de 60 de cuvinte care prezintă faptele esențiale, publicat în ziarul de stat „Beijing Daily”, este singura declarație oficială pe care autoritățile au dat-o până acum cu privire la eveniment, care s-a produs la doar câțiva kilometri de Zhongnanhai, sediul Partidului Comunist.

Un oraș bine păzit

Coliziunea de vineri a lăsat găuri în peretele lateral al turnului CITIC de 109 etaje, care au fost acoperite între timp cu scânduri. Imaginile dramatice ale incidentului au fost șterse de pe internet.

Cel puțin trei companii de aviație au declarat pentru BBC că li s-a cerut să suspende zborurile cu avioane ușoare, dar au refuzat să ofere detalii, afirmând că au primit instrucțiuni să nu discute despre acest subiect.

Pe fondul lipsei de informații, speculațiile cu privire la modul în care aeronava a reușit să pătrundă într-un oraș care are unele dintre cele mai stricte controale ale spațiului aerian din lume sunt din ce în ce mai numeroase.

Criticile la adresa partidului, a liderilor țării sau a guvernului sunt rare, iar orice discuții care par critice, au implicații politice sau ating subiecte sensibile dispar rapid din spațiul public.

De data aceasta, însă, cenzura a depășit cu mult limitele obișnuite. Fotografiile și memele cu zgârie-norii, care nu au nicio legătură cu incidentul de vineri, au fost, de asemenea, eliminate de pe platformele chineze sociale.

„Este un incident extrem de neobișnuit”

Având forma unui vas chinezesc pentru vin, clădirea atrage mulțimile locale. Mulți o consideră un talisman norocos, iar tinerii care își doresc noroc – fie că este vorba de rezultatele la examene sau de găsirea unui loc de muncă – fie trec pe acolo, fie postează fotografii cu ea pe internet, însoțite de o scurtă rugăciune.

Turnul Citic din Beijing, după incident. FOTO: Adek BERRY / AFP / Profimedia

Mecanismul de cenzură a intervenit atât de rapid și de riguros de data aceasta, probabil pentru că conducerea de la Beijing „încă nu știe exact ce s-a întâmplat”, a explicat pentru BBC Manya Koetse, care editează buletinul informativ „Eye on Digital China”.

„Este un incident extrem de neobișnuit”, a spus ea, adăugând că acesta pune sub semnul întrebării competența guvernului și amenință „narațiunile importante ale partidului”.

Nici măcar companiile de aviație care au confirmat pentru BBC că autoritățile au suspendat zborurile cu avioane ușoare de la momentul incidentului nu au dorit să ofere mai multe detalii.

„Ni s-a spus să nu vorbim despre asta. Vă rugăm să întrebați pe altcineva”, a spus o oficială de la un institut de pregătire a piloților din Beijing.

O altă companie din Chengdu a refuzat să precizeze de la ce autoritate a venit instrucțiunea și a încheiat imediat convorbirea, scrie BBC.

„Breșă masivă de securitate”

Beijingul impune o zonă de interdicție aeriană permanentă de aproximativ 100 km² deasupra centrului său politic, care acoperă Piața Tiananmen și Zhongnanhai, complexul strict păzit unde locuiesc și lucrează cei mai înalți lideri ai țării.

Descriind incidentul ca o „breșă masivă de securitate”, analistul chinez Bill Bishop a scris pe X: „Încă câteva secunde de zbor și (prăbușirea) ar fi putut avea loc la Zhongnanhai. Ăsta ar fi fost un cutremur în sistemul de securitate al Beijingului”.

De asemenea, Beijingul a înăsprit recent reglementările privind dronele, invocând motive de securitate – dronele trebuie acum să fie înregistrate înainte de a putea fi introduse sau scoase din capitală.

„Faptul că un avion mic, considerabil mai mare decât majoritatea dronelor, a reușit să survoleze o mare parte a orașului și să se apropie destul de mult de Zhongnanhai este atât o situație jenantă din punct de vedere politic, cât și o breșă majoră de securitate”, a spus și Raymond Kuo, vicepreședinte pentru cercetare la Chicago Council of Global Affairs.

Ar fi putut fi vorba de o eroare a pilotului sau de o defecțiune mecanică, spune Kuo, dar adaugă că ar fi putut fi, de asemenea, „posibil o acțiune intenționată”.

„O rușine pentru serviciile de securitate responsabile de Beijing”

Avionul era un Aurora SA60L cu două locuri și un singur motor, fabricat de compania chineză Sunward Aircraft, potrivit serviciului de urmărire a zborurilor Flightradar24.

Cu o lungime de 6,9 m și o anvergură a aripilor de 8,6 m, acesta este conceput pentru turism, fotografie aeriană și aviație de agrement.

În afara Chinei, incidentul de vineri le-a reamintit unora momentul în care au aflat despre atacurile din 11 septembrie 2001, când teroriști sinucigași au prăbușit avioane de pasageri americane în două zgârie-nori din New York, ucigând mii de oameni.

„Aceasta a fost exact aceeași alertă de știri pe care am primit-o când un avion a lovit primul turn în timpul evenimentelor din 11 septembrie”, a scris un utilizator pe Reddit.

Chong Ja Ian, cercetător non-rezident la Carnegie China, afirmă că o paralelă mai apropiată a fost incidentul din mai 1987, spre sfârșitul Războiului Rece, când pilotul amator german Mathias Rust a aterizat cu avionul ușor în Piața Roșie din Moscova.

„Zborul și aterizarea sa au scos la iveală lacune grave în sistemul sovietic de apărare aeriană. Incidentul respectiv a dus la demiterea mai multor ofițeri de rang înalt responsabili cu apărarea antiaeriană și securitatea”, spune Chong.

În mod similar, adaugă el, unii oficiali ar putea fi demiși din funcții în urma accidentului de la Beijing.

„Faptul că un avion de mici dimensiuni a lovit Turnul CITIC înseamnă că o dronă sau o rachetă ar putea face același lucru. Acest lucru reprezintă o oarecare rușine pentru serviciile de securitate responsabile de Beijing”, a spus el.