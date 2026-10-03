Misteriosul caz de ciumă din Rusia. O tânără a murit în Siberia, 200 de oameni izolați de urgență

O femeie a murit de ciumă în regiunea Irkutsk, din Siberia, în estul Rusiei, a anunțat vineri un oficial regional, în timp ce mai multe publicații au relatat că aproape 200 de persoane au fost plasate în carantină.

Presa locală a identificat-o pe femeie ca fiind Daria Chipilova, o tehniciană de laborator în vârstă de 28 de ani, relatează AFP, Meduza și The Moscow Times.

Publicația rusă care scrie din exil „Lyudi Baikala” („Oamenii din Baikal”), Mash și postul de televiziune pro-Kremlin REN TV au relatat că aceasta lucra pentru Institutul de Combatere a Ciumei din Irkutsk și că ar fi putut contracta boala infecțioasă de la o eprubetă spartă.

Atât Mash, cât și REN TV au legături strânse cu forțele de ordine și agențiile de securitate din Rusia.

Ea a fost internată marți cu simptome de pneumonie severă în Shelekhov, un oraș situat în apropierea capitalei regionale Irkutsk. A fost conectată la un ventilator și a decedat joi.

Spitalul, în carantină

Spitalul raional din Shelekhov a fost pus în carantină până la evaluarea efectuată de o comisie specială.

Aproape 200 de persoane cu care ar fi putut intra în contact au fost izolate, a adăugat REN TV, fără a oferi mai multe detalii.

Autoritățile au anulat evenimentele publice programate în Irkutsk, în timp ce forțele de ordine ar fi deschis o anchetă penală privind posibile încălcări ale normelor de siguranță sanitară care au dus la deces.

Ce spun autoritățile

Ministerul Sănătății din Rusia nu a făcut nicio declarație privind acest caz, iar AFP a precizat nu a putut verifica informațiile relatate de presa rusă.

Guvernatorul regiunii Irkutsk, Igor Kobzev, a îndemnat publicul să rămână calm după ce s-a întâlnit cu șefa Rospotrebnadzor, Anna Popova, pentru a coordona măsurile de urgență de izolare.

„Toate persoanele de contact identificate au fost plasate sub observație medicală. Până în prezent, persoanele de contact nu prezintă semne de boală, iar rezultatele testelor lor de laborator sunt negative”, a scris Kobzev vineri pe Telegram. El nu a menționat informațiile privind decesul angajatei din laborator.

Alexei Țîdenov, guvernatorul regiunii ruse Buriatia, a indicat vineri, înainte de relatările din presă, într-o postare pe rețelele de socializare că o femeie din regiunea vecină cu Irkutsk „a murit de ciumă”.

Citatând informații de la Rospotrebnadzor, autoritatea rusă de supraveghere a siguranței consumatorilor, și de la guvernul Buriației, Tsydenov a afirmat că femeia nu vizitase republica sa și că infecția ei nu are nicio legătură cu regiunea.

„Nu există focare de ciumă în republică, inclusiv în zonele de graniță cu Mongolia”, a indicat el.

Înainte de anunțul lui Țîdenov, autoritățile din Irkutsk au spus doar că este vorba despre o „infecție deosebit de periculoasă”.

Ultimul caz de ciumă în Rusia, în urmă cu un deceniu

Presa a descris infecția suspectată ca fiind ciuma pneumonică, care afectează plămânii și se poate transmite între oameni prin tuse sau strănut. Declarația lui Țidenov nu a specificat forma de ciumă.

Ciuma este o boală infecțioasă cauzată de bacterii. Ciuma ciuma pneumonică este extrem de contagioasă, cea mai gravă din cele trei forme, și poate fi mortală dacă nu este tratată rapid, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății.

Conform cifrelor oficiale publicate de OMS, între 2010 și 2015 au fost înregistrate la nivel mondial 3.248 de cazuri de ciumă și 584 de decese. Cel mai recent caz din Rusia a fost înregistrat în 2016, când un copil de 10 ani din Republica Altai s-a îmbolnăvit, scrie Meduza.