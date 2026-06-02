Mizele scandalului sexual care zguduie Mitropolia Basarabiei din Republica Moldova

Un scandal sexual în care se presupune că ar fi implicat Mitropolitul Petru al Basarabiei (79 ani) vine într-un moment important din disputa dintre cele două biserici ortodoxe din Republica Moldova. Conflictul este legat de administrarea lăcașurilor de cult din această țară. Datele neoficiale arată că Mitropolia Basarabiei, subordonată BOR, ar avea 340 de parohii, în timp ce Mitropolia Moldovei, subordonată Patriarhiei Moscovei, ar avea peste 1200.

La două zile după ce mitropolitul Petru al Basarabiei, în vârsta de 79 de ani, și-a anunțat retragerea din funcție, invocând motive de sănătate și vârsta înaintată, în spațiul online din Republica Moldova au apărut imagini cu caracter sexual în care ierarhul ar fi alături de un alt bărbat. Mitropolia Basarabiei susține că decizia de retragere a fost luată înainte de apariția înregistrărilor. Contactat de HotNews, Vlad Cubreacov, fost parlamentar și cel care a reprezentant Mitropolia Basarabiei la CEDO, a declarat pentru HotNews că scandalul sexual a jucat un rol în această demisie neașteptată a mitropolitului.

A fost invocată „vârsta înaintată”

Într-un comunicat publicat de Mitropolia Basarabiei, subordonată Bisericii Ortodoxe Române, se precizează că ÎPS Petru al Basarabiei a depus pe 27 mai o cerere de retragere din slujire, invocând „vârsta înaintată, starea de sănătate și dorința de a contribui la binele Bisericii”.

Cererea urmează să fie analizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința din 3-4 iunie. Până la alegerea unui nou mitropolit, Patriarhul Daniel l-a desemnat pe Înaltpreasfințitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, în funcția de locțiitor al Mitropoliei Basarabiei.

Anunțul privind retragerea a fost urmat de apariția în mediu online a unor imagini cu caracter sexual în care ar apărea ierarhul. Autenticitatea materialelor nu a fost însă confirmată oficial.

Între timp, Mitropolia Basarabiei insistă că cererea de demisie a mitropolitului Petru are legătură în primul rând cu vârsta și starea sa de sănătate, dar promite că va avea o reacție și la scandalul sexual dacă se va demonstra că imaginile sunt autentice.

Vlad Cubreacov, fost deputat al Parlamentului Republicii Moldova, care a reprezentant Mitropolia Basarabiei într-un proces la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în 1997, afirmă că retragerea lui Petru nu poate fi separată de scandalul izbucnit în ultimele zile. Acesta susține că imaginile, dacă se vor dovedi autentice, ar trebui analizate de structurile disciplinare ale Bisericii Ortodoxe Române.

„Consider că aceste imagini, dacă se vor dovedi autentice, trebuie să facă obiectul cercetării stricte și riguroase a Sinodului Permanent al Bisericii Ortodoxe Române”, a afirmat el.

Scandalul sexual izbucnește înaintea unui proces cu miză uriașă pentru cele două mitropolii

Vasile Cubreacov atrage atenția că scandalul afectează imaginea Mitropoliei Basarabiei într-un moment deosebit de sensibil și anume – înaintea unui nou termen într-un proces care durează de 17 ani și care vizează regimul de administrare al unor lăcașuri de cult cu statut de monument istoric.

Curtea Supremă de Justiție urmează să examineze dosarul privind posibilitatea ca Ministerul Culturii să semneze contracte direct cu parohiile, nu cu structurile mitropolitane.



„Este vorba despre dreptul Ministerului Culturii de a semna contracte direct cu fiecare parohie, astfel comunitățile religioase căpătând libertatea de a-și alege jurisdicția canonică. Miza este uriașă, în joc fiind dreptul de folosință asupra a circa 800 de biserici.

În al doilea rând, situația nou creată, cu toate aspectele ei neplăcute, deschide perspectiva unei resetări a Mitropoliei Basarabiei, a cărei conducere va trebui preluată de un nou mitropolit, ales conform regulilor din Patriarhia Română”, spune Cubreacov.

Parlamentarul a mai adăugat că, în opinia sa, „alegerea noului mitropolit al Basarabiei va impulsiona activitatea misionară a Mitropoliei Basarabiei, consolidând Ortodoxia românească la răsărit de Prut, aflată încă sub presiunea vechilor structuri moscovite de putere bisericească sau a celor criptosovietice”, a mai spus Cubreacov.

Mitropolia Basarabiei a înregistrat în ultimii ani o extindere semnificativă în Republica Moldova, pe fondul răcirii relațiilor dintre o parte a clerului și credincioșilor moldoveni și Patriarhia Moscovei, după declanșarea războiului din Ucraina. Totuși, Mitropolia Moldovei are în administrare peste 1200 de biserici, fiind biserica cu cei mai mulți credincioși din Republica Moldova.