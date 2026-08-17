Moartea legendarului rapper Tupac, în procesul deschis la 30 de ani de la crimă. Detalii noi despre asasinatul comis din mașina Cadillac aflată în mers

Un fost lider de bandă stradală este cel care a orchestrat uciderea rapperului american Tupac Shakur în 1996, le-a spus un procuror juraților, în declarațiile de deschidere ale procesului, potrivit Reuters.

Duane „Keffe D” Davis, în vârstă de 63 de ani, a fost pus sub acuzare în comitatul Clark, din statul american Nevada, într-un caz care a stagnat ani de zile, dar care a fost relansat după declarațiile făcute de acesta în 2018.

În interviurile de atunci și în cartea sa de memorii din 2019, „Compton Street Legend”, Davis a afirmat că se afla pe scaunul pasagerului din față al mașinii Cadillac și că i-a înmânat arma unui bărbat care stătea în spatele lui, potrivit poliției.

Nici Davis și nici poliția nu au spus cine l-a împușcat mortal pe Tupac. Ceilalți trei bărbați care se aflau în autoturism alături de Davis au murit între timp.

Conform legislației din Nevada, acesta poate fi acuzat de crimă și dacă a luat parte la eveniment fără a apăsa pe trăgaci.

Duane Davis, în instanța din Las Vegas, luni, 17 august 2027. Credit: Steve Marcus / AP / Profimedia

Acuzațiile procurorului

Davis este acuzat că era liderul grupului de bărbați care l-au ucis pe Tupac, pe atunci în vârstă de 25 de ani și unul dintre cei mai influenți artiști ai muzicii rap, într-un atac armat în apropiere de Las Vegas Strip, în noaptea de 7 septembrie 1996. Tupac a fost împușcat de patru ori și a murit la spital șase zile mai târziu.

Potrivit procurorului Binu Palal, Davis a orchestrat această crimă ca să se răzbune pentru că Tupac și membri din anturajul rapperului îl bătuseră pe nepotul lui în cazinoul MGM Grand din Las Vegas în aceeași noapte.

„Veți afla că atunci când s-a ivit ocazia pentru răzbunare, Duane Davis s-a asigurat că atacatorii erau înarmați și gata să-și pună în aplicare planul. Și, în mod remarcabil, veți afla asta chiar de la Duane Davis”, le-a spus procurorul Binu Palal juraților, într-o instanță din centrul orașului Las Vegas, referindu-se la declarațiile publice ale lui Davis.

Marion „Suge” Knight, cofondatorul casei de discuri Death Row Records, care era în mașină alături de Tupac la momentul atacului, a suferit răni minore. În prezent, acesta ispășește o condamnare la 28 de ani de închisoare pentru o crimă care nu are legătură cu speța morții lui Tupac.

Incidentul de la cazinou ar fi avut la bază rivalitatea dintre două bande stradale din zona Los Angeles – South Side Compton Crips, al căror lider era Davis, și Mob Piru, despre care poliția spune că era asociată cu Knight și Death Row Records. Aceștia se aflau în Las Vegas pentru a asista la un meci de box între Mike Tyson și Bruce Seldon pentru titlul mondial la categoria grea.

Avocatul lui Davis susține că acesta obișnuia să spună „minciuni”

Avocatul apărării, Michael Sandt, a declarat că, după 30 de ani, anchetatorii încă au prea puține dovezi care să le susțină cazul. Sandt a mai spus că Davis avea un obicei de a spune „minciuni” și că relatările pe care le-a oferit în interviuri și în cartea sa nu pot fi coroborate.

„Uitați-vă doar la faptele propriu-zise. Ce fapte aveți pentru a susține orice din ce a spus Keffe D în oricare dintre interviurile sale sau în carte?”, a declarat Sandt juriului.

În cartea sa, Davis a scris că a fost considerat mult timp un suspect în uciderea lui Tupac și a unui rapper rival, Christopher Wallace, pe numele de scenă său The Notorious B.I.G., care a fost împușcat mortal în Los Angeles în martie 1997.

După arestarea lui Davis, în 2023, poliția a declarat că acesta era de multă vreme bănuit în cazul crimei, dar că anchetatorii nu aveau suficiente dovezi admisibile pentru a-l pune sub acuzare, înainte ca acesta să se lanseze într-o serie de declarații publice.

Se estimează că procesul în fața judecătoarei Carli Kierny va dura până la șase săptămâni. Juriul a fost selectat săptămâna trecută.