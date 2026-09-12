Moartea tragică a unei femei care a depus mărturie împotriva tatălui său pentru a face dreptate mamei ucise de mafie, în Italia

Denise Cosco, o femeie care a depus mărturie împotriva propriului tată, după ce mama ei a fost ucisă într-un asasinat mafiot răsunător în Italia, a murit. Principala ipoteză este sinuciderea, relatează BBC.

Denise Cosco a fost găsită duminică în stare critică şi a decedat la un spital din Roma. Vineri seară, prietenii şi susţinătorii ei s-au strâns la Milano pentru a-i aduce un omagiu în apropierea locului unde mama ei a fost răpită.

Mama ei, Lea Garofalo, ucisă în 2009, a devenit un simbol puternic al rezistenţei împotriva mafiei după ce a depus mărturie pentru stat împotriva clanului ‘Ndrangheta din sudul Italiei. Atât familia mamei lui Cosco, cât şi tatăl ei erau legaţi de mafie.

Tânăra refuzase întotdeauna să creadă povestea tatălui ei, potrivit căreia mama ei o abandonase pentru a-şi începe o nouă viaţă în Australia. De fapt, el o ademenise pe Garofalo la o întâlnire, apoi a strangulat-o și i-a incinerat cadavrul.

Câţiva ani mai târziu, o mărturie a unuia dintre ucigaşi a permis în sfârşit poliţiei să recupereze câteva fragmente de os şi un colier, pe care Cosco le-a identificat.

În cadrul unei ceremonii funerare publice din 2013, ea a vorbit despre curajul mamei sale de a „se expune riscurilor… de dragul dreptății pentru toți”.

Tatăl ei şi trei complici ispăşeau deja pedeapsa cu închisoarea pe viaţă.

La proces, Cosco s-a descris ca fiind o „martoră mândră în slujba justiţiei” şi a spus că a luat decizia dificilă de a depune mărturie – vorbind din spatele unui paravan – pentru că dorea „libertatea interioară de a o lua de la capăt” cu viaţa ei.

Cei apropiaţi de Cosco îşi amintesc de curajul de care a dat dovadă atunci când a vorbit deschis la procesul tatălui ei, dar şi de lupta sa extraordinară din anii care au urmat.

La 35 de ani, a murit la aceeaşi vârstă pe care o avea mama ei când a fost ucisă.

„O rană profundă pentru Italia”

Enza Rando, senatoare şi avocată antimafia care a reprezentat-o pe Cosco în procesul pentru omor, a descris moartea ei ca fiind „o rană profundă pentru întreaga ţară” şi o dovadă că mafia nu doar ucide, ci creează „adevăraţi monştri în vieţile şi sufletele” celor care supravieţuiesc.

La rândul ei, Francesca Rispoli, copreşedintă a organizaţiei antimafia Libera, a afirmat că această moarte a scos în evidenţă lupta prin care trec mulţi dintre cei care rup legăturile cu crima organizată.

Cosco, la fel ca mama ei, trăise mulţi ani sub protecţia statului, cu un nou nume şi o nouă identitate.

Însă Rispoli a afirmat că ea rămăsese extrem de vulnerabilă şi că, în ultimii ani, reluase legătura cu tatăl ei, Carlo Cosco, aflat în închisoare, deoarece, în ciuda tuturor lucrurilor, simţise un „gol în viaţa ei”.

„Mafia nu este doar ceva fizic. Poţi să pleci. Poţi să-ţi schimbi numele. Dar rămâne totuşi o legătură, o legătură de familie, care dăinuie… adânc în interior şi este imposibil de depăşit”, a declarat Rispoli, pentru BBC.

Prietenii lui Cosco spun că tânăra se confrunta cu probleme de sănătate mintală şi dependenţă.

Procurorii au deschis acum o anchetă pentru a stabili dacă a existat vreo incitare la sinucidere, iar telefonul ei a fost confiscat pentru a fi analizat.