Moartea unui băiețel stârnește indignare în Italia: „A cerut brânza lui obișnuită”

Pe 7 iunie 2017, viața lui Mattia Maestri s-a schimbat pentru totdeauna. În vârstă de doar 4 ani, băiețelul din Coredo, o localitate din nordul Italiei, a fost victima unei infecții grave după ce a mâncat o brânză cumpărată de la un producător local, relatează La Libre.

„Mattia a cerut brânza lui obișnuită, ‘Due Laghi’. Nu știam că era produsă atât din lapte pasteurizat, cât și din lapte crud. Era comercializată ca o gustare pentru copii. În seara aceea, Mattia a avut crampe cumplite”, a povestit tatăl său, Giovanni Battista Maestri, pentru ziarul italian Il T.

Copilul a fost internat de urgență în spital, însă starea lui s-a agravat rapid. O pediatră, care ar fi refuzat să îl consulte invocând faptul că era „obosită”, a fost trimisă în fața instanței penale sub acuzația de neglijență.

Un lanț de erori medicale

Ancheta a stabilit mai târziu că Mattia fusese infectat cu o tulpină periculoasă de Escherichia coli, o bacterie capabilă să provoace complicații severe. Investigația a stabilit că bacteriile au contaminat brânza prin intermediul unei conducte care intrase în contact cu dejecții animale. Băiatul a dezvoltat ulterior sindrom hemolitic și uremic, o complicație rară, dar extrem de gravă.

Însă înainte de toate acestea, medicii i-au pus diagnosticul greșit și l-au operat pentru apendicită. Băiețelul a intrat apoi în comă.

„O lună mai târziu, a reușit din nou să respire singur. Dar doar atât”, explica tatăl său.

Timp de nouă ani, băiatul a rămas într-o stare vegetativă ireversibilă, fiind tratat zilnic cu 47 de medicamente, suferind aproximativ 40 de crize de epilepsie pe zi.

Indignare în Italia

Anul trecut, tatăl lui Mattia și-a exprimat dorința de a întrerupe tratamentele fiului său. „Soția mea s-a opus, au intervenit carabinierii și m-au amenințat că voi fi decăzut din drepturile părintești. Astăzi, privind în urmă, cred că am greșit că nu am fost mai ferm: nu am făcut decât să prelungim agonia lui Mattia”, a mărturisit acesta.

Băiatul a murit, în cele din urmă, la sfârșitul săptămânii trecute.

La battaglia del padre di Mattia Maestri, morto per un formaggio a latte crudo: "Non accada mai più" https://t.co/EiSYSn92mm pic.twitter.com/FAJhi9wwxm — Il Fatto Quotidiano (@fattoquotidiano) August 2, 2026

Compania producătoare a brânzei implicate în acest caz a fost condamnată, în cele din urmă, la o amendă de 2.478 de euro, pedeapsa maximă prevăzută de Codul penal italian. Hotărârea a stârnit indignare în Italia, fiind considerată mult prea blândă în raport cu tragedia prin care a trecut familia.

De la îmbolnăvirea fiului său, Giovanni Battista Maestri militează pentru informarea publicului cu privire la riscurile asociate consumului de brânzeturi din lapte crud, în special în cazul copiilor sub 10 ani, al femeilor însărcinate, al persoanelor în vârstă și al celor cu sistemul imunitar compromis.

Sortimentul de brânză „Due Laghi” continuă să fie comercializat în Italia de către același producător implicat în scandalul din 2017, când au fost retrase loturile infectate.