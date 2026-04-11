Mobilizare de amploare din cauza unui lup fugar, în Coreea de Sud. E căutat cu drone și trupe militare, iar președintele a emis un mesaj

Autoritățile sud-coreene au mobilizat camere cu imagistică termică și drone în cadrul unei operațiuni tot mai ample de localizare a unui lup evadat de câteva zile dintr-o grădină zoologică, transmite BBC.

Masculul în vârstă de doi ani, pe nume Neukgu, a săpat sub gard și a reușit miercuri să scape de la grădina zoologică și de agrement Daejeon O-World, situat în orașul Daejeon, în centrul Coreei de Sud, au declarat oficialii.

Peste 300 de persoane – inclusiv pompieri, ofițeri de poliție și trupe militare – au fost mobilizate în căutarea animalului, au anunțat pompierii din Daejeon.

Incidentul a fost comentat joi și de președintele Lee Jae Myung, care și-a exprimat îngrijorarea pe platforma de socializare X.

„Sper să nu existe victime umane și mă rog ca și Neukgu să se întoarcă acasă în siguranță”, a scris președintele Lee Jae Myung.

O școală a fost închisă

Din cauza lupului aflat în libertate, o școală primară din apropiere a fost închisă joi ca măsură de precauție, iar autoritățile au îndemnat locuitorii să fie atenți și să raporteze dacă îl văd.

Imaginea termică furnizată de Asociația Coreeană pentru Protecția Faunei Sălbatice a arătat lupul în timp ce se deplasa de-a lungul unui deal împădurit din apropierea grădinii zoologice miercuri, a relatat agenția de știri Reuters.

Dronele cu camere au fost desfășurate joi dimineață devreme, dar au trebuit retrase din cauza ploilor abundente, a declarat un oficial pentru agenția de știri AFP.