MoBU 2026 – Sandu Darie, patrimoniul comun româno-italian și arta stradală românească

Expoziție cu lucrări de Sandu Darie, artist român care s-a desăvârșit în Caraibe, în prima jumătate a secolului XX, arta stradală românească și „Visioni Daciche”, despre patrimoniul comun româno-italian, reprezintă principalele puncte ale ediției de anul acesta a MoBU – Târgul internațional de artă contemporană, care are loc la Romexpo până în 7 iunie.

Mai mult de 50 de standuri găzduiesc galerii, artiști independenți, universități de artă din țară și proiecte curatoriate.

Un român care a reinventat geometria în Caraibe

Expoziția „Sandú Darié: Un român care a reinventat geometria în Caraibe”, curatoriată de Horea Avram, este amplasată în centrul târgului.

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