Proba la Fizică la simularea examenului de Bacalaureat 2026 este programată miercuri, 25 martie, ca parte a probei la alegere a profilului și specializării. Aceasta este susținută, în principal, de elevii de la profil real, în funcție de specializarea urmată.

Modelele de subiecte la Fizică pentru simularea examenului de Bacalaureat 2026 au fost elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare și respectă structura oficială a probei scrise. Acestea îi ajută pe elevi să înțeleagă tipurile de cerințe și nivelul de dificultate al examenului.

Modele de subiecte la Fizică la Simulare BAC 2026 au fost publicate de Ministerul Educației, pe site-ul dedicat subiectelor și baremelor de examen.

Modele de subiecte la Fizică la Simulare BAC 2026

Filiera tehnologică – profilul tehnic și profilul resurse naturale și protecția mediului:

Baremul de corectare:

Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocațională – profilul militar:

Baremul de corectare:

Calendar simulare BAC 2026

Elevii de liceu susțin simularea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat după următorul calendar:

23 martie 2026 – Limba și literatura română

– Limba și literatura română 24 martie 2026 – Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie)

– Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie) 25 martie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării.

– Proba la alegere a profilului și specializării. 26 martie 2026 – Limba și literatura maternă (pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale)

– Limba și literatura maternă (pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale) 3 aprilie 2026 – comunicarea rezultatelor.

La proba la alegere a profilului și specializării, elevii susțin examen la o disciplină specifică profilului urmat în liceu. Cei de la profil real pot opta pentru fizică, chimie, biologie sau informatică, în timp ce elevii de la profil uman pot alege între geografie, logică, psihologie, economie, sociologie sau filosofie.

Calendar Bacalaureat 2026 – probele scrise

Examenul național de Bacalaureat are loc în luna iunie. Calendarul probelor scrise este următorul:

2-4 iunie 2026 – Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

– Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen 4 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/a XIII-a.

Calendar Competențe BAC 2026:

8-10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

– Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A 10-11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

– Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B 11-12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

– Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C 15-17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale — proba D

Calendar probe scrise BAC 2026:

29 iunie 2026 – Limba și literatura română;

– Limba și literatura română; 30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului;

– Proba obligatorie a profilului; 2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării,

– Proba la alegere a profilului și specializării, 3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă.

Rezultatele inițiale la probele scrise vor fi afișate pe 7 iulie 2026, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, elevii vor putea vizualiza lucrările și depune contestații. Procesul de vizualizare a lucrărilor și depunere a contestațiilor va continua și în zilele de 8 și 9 iulie. Contestațiile vor fi soluționate în perioada 9–10 iulie, iar rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026 vor fi afișate pe 13 iulie.