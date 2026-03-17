Modele de subiecte la Română la Simulare BAC 2026

Simularea examenului de Bacalaureat 2026 începe luni, 23 martie, iar elevii de clasa a XII-a vor susține probele scrise în condiții similare examenului. Ministerul Educației a publicat modele de subiecte la Limba și literatura română, disponibile pe platforma dedicată subiectelor și baremelor, pentru a-i ajuta pe elevi să se familiarizeze cu structura examenului.

Simularea probelor scrise la BAC 2026 se organizează în școlile din toată țara, în condiții asemănătoare examenului, pentru a verifica nivelul de pregătire a elevilor înaintea examenului de bacalaureat din vară.

Probele încep, de regulă, la ora 9:00, iar candidații au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor. Accesul în săli se face până la ora 8:30, iar elevii nu pot intra cu telefoane mobile, manuale sau alte materiale ajutătoare.

Subiectele sunt elaborate la nivel național și sunt însoțite de bareme de corectare. Notele nu se afișează public și pot fi trecute în catalog doar la solicitarea elevului sau a părintelui.

Simulare BAC 2026. Modele de subiecte la Română la simularea Bacalaureatului

Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică

Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic):

Baremul de corectare la Română la Simulare BAC 2026:

Model de subiect la Română la Simulare Evaluare Națională 2026, Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic:

Barem de corectare:

Calendar simulare BAC 2026

Elevii de liceu susțin simularea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat după următorul calendar:

23 martie 2026 – Limba și literatura română

24 martie 2026 – Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie)

25 martie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării.

26 martie 2026 – Limba și literatura maternă (pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale)

3 aprilie 2026 – comunicarea rezultatelor.

La proba la alegere a profilului și specializării, elevii susțin examen la o disciplină specifică profilului urmat în liceu. Cei de la profil real pot opta pentru: fizică, chimie, biologie sau informatică, în timp ce elevii de la profil uman pot alege între geografie, logică, psihologie, economie, sociologie sau filosofie.

Calendar Bacalaureat 2026 – probele scrise

Examenul național de Bacalaureat are loc în luna iunie. Calendarul probelor scrise este următorul:

2-4 iunie 2026 – Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

4 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/a XIII-a.

Calendar Competențe BAC 2026:

8-10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

10-11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

11-12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

15-17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale — proba D

Calendar probe scrise BAC 2026:

29 iunie 2026 – Limba și literatura română;

30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului;

2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării,

3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă.

Rezultatele inițiale la BAC 2026 vor fi afișate pe 7 iulie 2026, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, elevii vor putea vedea lucrările și depune contestații. Procesul de consultare a lucrărilor și depunere a contestațiilor va continua și în zilele de 8 și 9 iulie. Contestațiile vor fi soluționate în perioada 9–10 iulie, iar rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026 vor fi afișate pe 13 iulie.