Modificare importantă pentru toți pasagerii de pe Aeroportul Otopeni. Intră în vigoare de astăzi

Parcarea Sosiri a Aeroportul Henri Coandă va fi închisă complet în următoarele 6 luni pentru lucrări de modernizare și consolidare, anunță Compania de Aeroporturi București.

Potrivit anunțului, decizia este valabilă de miercuri, 19 august. Astfel, 588 de locuri de parcare vor fi indisponibile temporar, iar autovehiculele vor fi redirecționate către celelalte parcări ale aeroportului.

Pentru pasageri:

• TAXI: din zona Sosiri se va muta în zona Plecări, începând cu 1 septembrie

• Ride-sharing: zona Plecări

• Autobuzele 100 și 442: stația comună Plecări

În toamnă, va fi deschisă o nouă parcare cu 1.019 locuri, mai informează compania.