Moment de cumpănă și lacrimi pentru un concurent la MasterChef. „O să plec acasă, nu o să gătesc!”

Proba din ediția de marți seară a emisiunii difuzată de Pro TV a fost o adevărată provocare pentru unul dintre concurenții care se luptă în bucătărie pentru premiul de 75.000 de euro.

Participanții au fost nevoiți să gătească după gusturile unuia dintre colegii lor.



Concurenții au primit câte o scrisoare care conținea două informații importante: un ingredient sau preparat preferat de un coleg și unul pe care acesta nu îl suportă.

„Nu gătesc porc”

Mohannad Zaid. FOTO: Pro TV

Pentru Mohannad Zaid, cunoscut ca „Habibi din Zalău”, proba a fost o provocare complicată. El a primit sarcina de a găti carne de porc și de a evita coriandrul, conform preferințelor unui coleg.

„Nu pot să mănânc porc, nu pot să gătesc, nu pun mâna niciodată în viața mea pe porc!”, a spus Habibi după ce a aflat.

Emoțiile l-au copleșit pe concucernt când a mers în cămară și a început să plângă.

„O să plec acasă, nu o să gătesc! Nu gătesc porc”, a spus Habibi.

„El e musulman și nu are nimeni nimic cu religia lui, dar nu înțeleg. Poate să pună mâna pe porc. Nu trebuie să îl guste, e doar o carne”, a spus Cătălin Scărlăteascu.

Reacția lui chef Bontea

Chef Sorin Bontea a intervenit și i-a spus că are două opțiuni: să gătească preparatul cu porc sau să meargă direct la testul sub presiune.

„Dacă-ți pui mănuși, nu atingi carnea. Nu te supăra, ești în România, noi mâncăm carne de porc. Asta nu înseamnă că nu va trebui să gătești niciodată porc. Nu ai cum! Nu poți să eviți asta”, a zis juratul de la MasterChef.

„Eu iubesc România, dar eu vreau să-mi respect religia”, a replicat Habibi.

Varianta propusă de Cătălin Scărlătescu

Chef Cătălin Scărlătescu i-a mai oferit însă o variantă: să gătească un preparat cu coriandru, ingredientul pe care nu îl suferă colegul lui Habibi.

O altă concurentă, Maria Borghina, a ridicat o altă întrebare: cine va juriza preparatul realizat, participanții sau chefii?

Ce a gătit până la urmă

Habibi a decis în cele din urmă să gătească un dish cu coriandru. El a prezentat chefilor ceviche, un preperat din pește crud care trebuia„gătit” prin marinare în suc de lămâie.

Însă chefii au decis că peștele nu a fost pregătit conform și i-au reproșat lui Habibi că a lucrat neglijent: au găsit oase în farfurie.

Habibi a ajuns în cele din urmă la testul sub presiune.

El nu e străin de emisiunile de cooking. În 2023, a ajuns până în semifinala de la „Chefi la cuțite” difuzată de Antena 1, jurizată tot de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu.