VIDEO Moment inedit într-un avion: Imnul României, interpretat de un jandarm la mii de metri altitudine

Moment inedit într-un avion: Imnul României, interpretat de un jandarm la mii de metri altitudine. Sursa foto: captură video Jandarmeria Română

De Ziua Națională a României, pasagerii unei curse Tarom au avut parte de un moment emoționant la 10.000 de metri, a transmis Jandarmeria, într-un comunicat.

„Imnul României, interpretat de un jandarm, în avion, la peste 10.000 de metri altitudine. Mulţumim Companiei Tarom pentru sprijinul acordat! Mulţumim întregului personal, dar şi călătorilor pentru un zbor cu totul diferit! La mulţi ani, România!”, este mesajul Jandarmeriei.

Imagini din avion au fost făcute publice duminică de instituție.