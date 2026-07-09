„Moment istoric pentru magistratura română”. Normarea activității judecătorilor, votată astăzi de CSM / Ce înseamnă asta pentru cei 4.500 de judecători și ce speră cetățenii

Secția pentru judecători a CSM s-a reunit joi, la ora 11.00, într-o nouă ședință, cel mai important punct de pe ordinea de zi fiind „Transparentizarea modalității de gestionare a cauzelor în funcție de capacitatea reală de procesare a instanțelor judecătorești”. Este vorba de proiectul de hotărâre care vizează normarea activității judecătorilor.

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) va vota joi proiectul privind normare activității instanțelor judecătorești, un moment considerat istoric de către președintele Consiliului, judecătorul Gheorghe Liviu Odagiu.

Gheorghe Liviu Odagiu: „Le mulțumesc celor doi colegi”

Președintele CSM, judecătorul Gheorghe Liviu Odagiu, a deschis ședința făcând trimitere directă la acest punct de pe ordinea ordinea de zi. El a mulțumit judecătorilor Claudiu Drăgușin și lui Stere Grossu, președintele Tribunalului București, „care s-au implicat foarte mult în acest proiect, care li se datorează într-o foarte mare măsură”.

„Le mulțumesc celor doi colegi. Cred că suntem într-un moment istoric pentru magistratura română”, a declarat Odagiu, în debutul ședinței.

800 de dosare pe an are, în medie, un judecător

În România sunt aproximativ 6.500 de magistrați în activitate: 4.500-5.000 de judecători și 1.500-1.900 de procurori.

Cifra de cauze pe rolul instanțelor a fost, conform CSM, de 3,6 milioane în 2025, ceea ce înseamnă aproape 800 de dosare pe an/judecător.

„De ani de zile, cu toții știm că instanțele judecătorești se confruntă cu un volum de cauze din ce în ce mai ridicat. Anul trecut, s-au înregistrat aproximativ 3,6 milioane de cauze pe rolul instanțelor și, în același timp, cu un deficit major de personal. Cred că a venit momentul să ne asumăm misiunea noastră și să spunem aceasta este capacitatea reală de procesare a instanțelor judecătorești”, a precizat Gheorghe Liviu Odagiu.

„Și nu o spunem pe date empirice, ci o spunem raportându-ne la o medie europeană de cauze. Mai mult, nu o spunem brusc și dintr-o dată, ci nu facem altceva decât să transpunem în practică ceea ce de mult timp afirmăm. Și pornind totuși de la o idee de bun simț, aceea de a oferi legiuitorului timpul necesar pentru a interveni legislativ și a face cu inflația de cauze de pe rolul instanțelor. După cum ați observat în proiectul de hotărâre pe care astăzi îl propun este menționată o scădere graduală la media europeană și nu o trecere bruscă”, a subliniat președintele CSM.

Se va face o prioritizare a judecării cauzelor

Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat, încă de anul trecut, adoptarea măsurilor necesare pentru normarea activităţii instanţelor şi a anunțat consultări cu instanţele judecătoreşti, precum şi cu barourile pentru identificarea cauzelor prioritare ce vor fi avute în vedere în cadrul mecanismului elaborat.

Volumul de dosare la nivelul instanțelor a crescut constant de la un an la altul, în condițiile în care deficitul naţional este de peste 800 judecători, potrivit CSM.

„Instanţele judecătoreşti se confruntă cu un volum de activitate disproporţionat faţă de resursele umane existente, ceea ce poate conduce la blocarea activităţii de judecată. Judecătorii fac un efort foarte mare pentru a asigura o justiţie funcţională zi de zi în România, la standardele statului de drept, efort care nu mai poate fi susţinut fără măsuri concrete de normare a activităţii”, anunța CSM, într-un comunicat, la începutul acestui an.

Timpi de 200 de zile la civil și comercial

Reducerea numărului de dosare prin normare ar trebui, teoretic, să reducă timpii din justiție. CSM a susținut, în 2025, că la cauzele civile și comerciale România e mai rapidă decât media europeană: „un termen mediu de soluţionare de puţin peste 200 de zile pentru fiecare grad, deşi ca număr de dosare ocupă în continuare prima poziţie în clasament”.

E dificil de comparat numărul de cazuri/judecător din mai multe țări, din cauza specificității sistemelor naționale de justiție. Statistica agreată la nivel UE, și pe care o citează și magistrații români, este aceea că numărul de dosare din România la număr de locuitori este de aproape 3 ori mai mare decât media europeană a dosarelor.

