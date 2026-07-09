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Actualitate

„Moment istoric pentru magistratura română”. Normarea activității judecătorilor, votată astăzi de CSM / Ce înseamnă asta pentru cei 4.500 de judecători și ce speră cetățenii

Simona Voicu
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Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) va vota joi proiectul privind normare activității instanțelor judecătorești, un moment considerat istoric de către președintele Consiliului, judecătorul Gheorghe Liviu Odagiu.  

  • 800 de dosare pe an în medie a avut în 2025 un judecător.
  • Referiri la judecătorii Claudiu Drăgușin și Stere Grossu. Ce rol au jucat aceștia. 
  • Care sunt timpii de rezolvare a dosarelor din justiția din România. 

Secția pentru judecători a CSM s-a reunit joi, la ora 11.00, într-o nouă ședință, cel mai important punct de pe ordinea de zi fiind „Transparentizarea modalității de gestionare a cauzelor în funcție de capacitatea reală de procesare a instanțelor judecătorești”. Este vorba de proiectul de hotărâre care vizează normarea activității judecătorilor.

Prin mecanismul de normare a activității judecătorilor, CSM urmărește limitarea numărului de dosare repartizate zilnic pentru a preveni supraaglomerarea. 