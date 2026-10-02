Moment șocant la petrecerea Antenei 1 cu sute de angajați și parteneri din economie și publicitate: ce au afișat la adresa ProTV

O expresie de o vulgaritate extremă la adresa rivalilor de la ProTV, însoțită de imaginea directorului general al Antenei Group, a apărut joi în fața a sute de oameni care au participat la petrecerea trustului al cărui post principal este Antena 1. Imaginile filmate chiar de participanți au intrat în posesia HotNews.

Sunată de HotNews, Antena Group a recunoscut momentul și l-a numit „o glumă foarte neinspirată”.

Joi, 1 octombrie, la Domeniul Știrbey de la Buftea, Antena 1 și-a ținut petrecerea anuală. E un format de eveniment tradițional în industria televiziunii.

În general, o dată pe an, posturile TV își invită angajații, dar și partenerii de business, ca să-și prezinte realizările, grila viitoare și intențiile. Au fost prezenți sute de oameni, din agențiile de publicitate, de la firme care își fac reclamă la Antena Group și din propriile televiziuni.

Pe ecrane a fost afișată la un moment fotografia directorului general al Antenei Group, Sorin Alexandrescu, alături de mesajul: „ProTV să ne belească p***”.

HotNews nu redă propoziția integrală. Au folosit, textual, cuvântul care denumește organul sexual masculin, la plural. Mesajul a apărut cu expresia întreagă. Caracterele *** ne aparțin nouă. Imaginea am blurat-o.

Antena 1: „O glumă foarte neinspirată a unui coleg de la tehnic”

HotNews a intrat în posesia unor filmări unde se vede mesajul afișat de organizatori. Am sunat la Antena 1. Ei au admis mesajul și au explicat ceea ce s-a întâmplat, din perspectiva lor.

„Din păcate, a fost o glumă foarte neinspirată a unui coleg de la tehnic. Aseară, în timpul petrecerii noastre. Într-adevăr, ne-a luat pe toți prin surprindere momentul respectiv”, a declarat pentru HotNews Liana Sanda, PR manager al Antena TV Group.

„E o imagine făcută folosind inteligența artificială. Colegul a fost sancționat, din păcate ne aflăm în situația asta. Mesajul a stat preț de câteva secunde. Puțin, oricum. A fost o decizie de moment (n.r. a colegului), dacă anunța pe cineva, nu se întâmpla lucrul ăsta”, a mai spus reprezentanta postului Antenei Group.