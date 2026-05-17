Momentul în care Alexandra Căpitănescu a cântat în finala Eurovision 2026

Reprezentanta României în finala Eurovision 2026 de duminică seară, Alexandra Căpitănescu, 22 de ani, a urcat pe scena de la Viena penultima (numărul 24) și a avut o prestație în uralele publicului.

În finala Eurovision 2026 au participat 25 de țări – cel mai mic număr din ultimii ani, pe fondul boicotului din cauza includerii Israelului în competiție.

Prestația Alexandrei Căpitănescu a avut loc după miezul nopții, în a doua parte a spectacolului. A fost penultima care a urcat pe scena Wiener Stadthalle din Viena, după Jonas Lovv, reprezentantul Norvegiei la Eurovision 2026.

Alexandra Căpitănescu a urcat pe scenă alături de colegii săi de trupă – Bogdan Stoican, Luca Şofron, Matei Cohal şi Thomas Cîrcotă – și a interpretat piesa „Choke me”.

Absolventă de Fizică și câștigătoare a concursului „Vocea României”

Căpitănescu este absolventă a Facultăţii de Fizică şi, în prezent, studentă la master în Fizică medicală.

Ea a devenit cunoscută publicului larg după ce, în anul 2023, a câștigat „Vocea României”. Ea avea atunci 19 ani și a făcut parte din echipa artistului Tudor Chirilă.

La scurt timp după câștigarea show-ului, Alexandra Căpitănescu a lansat single-ul său de debut, „Căpitanu’”. Piesa a fost primită cu entuziasm, adunând rapid sute de mii de vizualizări pe YouTube. În aprilie 2024, a lansat primul său EP, intitulat tot „Căpitanu’”, care include cinci piese ce i-au consolidat identitatea artistică, conform descrierii artistei de pe Spotify.

Alexandra Căpitănescu a pornit, la finalul anului 2024, într-un turneu tribut dedicat Laurei Stoica. În același an, ea a lansat melodia „Arde”, o reinterpretare a celebrului refren al hitului „Focul”, cântat de Laura Stoica.

Alexandra Căpitănescu a colaborat și cu trupa VAMA, alături de care a lansat melodia „Fluturi în stomac”. În 2025 a lansat și piesele „Stea căzătoare”, „Dilaila” sau „Tare”.