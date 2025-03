Momentul în care incendiul izbucnește în clubul din Macedonia, unde asistau la un concert aproximativ 1.500 de oameni VIDEO

Un incendiu a izbucnit sâmbătă noapte, într-un club din orașul Kocani, în estul Macedoniei de Nord, provocând moartea a cel puțin 50 de oameni și rănind peste 100 de tineri. Momentul în care focul a izbucnit și s-a extins la tavanul clubului a fost filmat.

Potrivit Reuters, focul a izbucnit și s-a extins la tavanul și acoperișul clubului, care au ars rapid. Un clip cu momentul în care focul izbucnește în clubul unde participau la un concert aproximativ 1.500 de oameni a fost distribuit pe rețelele de socializare.

Agenția de presă oficială MIA, care citează Ministerul de Interne, a transmis că sunt cel puțin 50 de decese și peste 100 de răniți.

Potrivit unor rapoarte media, incendiul a fost probabil cauzat de utilizarea unor dispozitive pirotehnice.

Vă avertizăm că imaginile de mai jos vă pot afecta emoțional!

#Disco inferno kills dozens in North #Macedonia — local media



Fire spread rapidly to roof of venue filled with 1,500 people, up to 50 victims in total according to local prosecutors. pic.twitter.com/TqB2ttkgf7