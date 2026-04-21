Momentul în care Marina SUA capturează și descinde la bordul unui petrolier, dincolo de zona din jurul Iranului

Distrugătorul cu rachete ghidate USS Carney navighează prin Strâmtoarea Ormuz către Golful Oman, pe 27 februarie 2020. FOTO: Mubin Ferdous / Alamy / Profimedia

Armata americană a anunțat marți că a capturat un petrolier care avea legături cu Iranul în apele internaționale, aceasta fiind aparent cea mai recentă acțiune a sa de impunere a blocadei navale asupra porturilor iraniene, în contextul în care armistițiul este pe cale să expire, iar perspectiva unor noi negocieri de pace de ultimă oră rămâne încă incertă, scriu Reuters și Sky News.

Washingtonul și-a exprimat încrederea că negocierile cu Iranul vor avea loc în Pakistan, iar un înalt oficial iranian a declarat că Teheranul ia în considerare participarea la acestea. Însă, odată cu ultimele ore ale armistițiului de două săptămâni, a mai rămas foarte puțin timp pentru negocieri.

Armata SUA a transmis că a oprit și abordat petrolierul care naviga fără pavilion, identificat ca M/T Tifani, iar operațiunea s-a desfășurat „fără incidente”. Nava, capabilă să transporte 2 milioane de barili de țiței, și-a raportat ultima dată poziția marți dimineață în apropierea costelor țării insulare Sri Lanka, situată în sudul Asiei în Oceanul Indian, potrivit datelor de urmărire ale MarineTraffic. Era aproape complet încărcată și indicase Singapore ca destinație.

Forțele americane au avertizat că vor lovi rețelele care susțin Iranul „oriunde operezează acestea”.

Pentagonul a precizat că a efectuat „o operațiune de drept de vizită, interdicție maritimă și abordare” în regiunea Indo-Pacific.

Pentagonul a adăugat: „Vom continua eforturile globale de aplicare a legii maritime pentru a perturba rețelele ilicite și a intercepta navele aflate sub sancțiuni care oferă sprijin material Iranului – oriunde operează acestea. Apele internaționale nu sunt un refugiu pentru navele sancționate.”

Aparent, este prima dată când o navă a fost oprită în afara zonei Comandamentului Central al SUA, ca parte a blocadei. Într-o conferință de presă anterioară, șeful armatei americane, generalul Dan Caine, a anunțat că SUA vor aplica blocada dincolo de zona imediată din jurul Iranului.

Armata americană a distribuit imagini video cu momentele în care a anunțat abordarea, iar militarii săi coboară la bordul petrolierului.

Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the stateless sanctioned M/T Tifani without incident in the INDOPACOM area of responsibility.⁰⁰As we have made clear, we will pursue global maritime enforcement efforts to disrupt illicit… pic.twitter.com/EGwDe3dBI3 — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) April 21, 2026

Într-o scurtă postare pe rețeua sa de socializare, președintele american Donald Trump a afirmat că Iranul a comis numeroase încălcări ale armistițiului, fără a oferi însă detalii suplimentare.

Iranul nu a făcut niciun comentariu imediat cu privire la abordarea navei, dar această acțiune ar putea complica eforturile de organizare a negocierilor de pace: Iranul a afirmat că blocada asupra porturilor sale constituie o încălcare de către SUA a armistițiului și că nu va negocia atât timp cât blocada este în vigoare.

Negocierile SUA-Iran, în aer

Surse iraniene au declarat pentru Reuters că Teheranul nu a luat încă o decizie fermă cu privire la participarea la o nouă rundă de negocieri de pace la Islamabad, capitala Pakistanului, menite să pună capăt războiului pe care SUA și Israelul l-au declanșat împotriva Iranului pe 28 februarie.

Oficialii pakistanezi au spus că, dacă delegațiile vor participa, acestea nu vor sosi înainte de ziua de miercuri, rămânând doar câteva ore pentru a se ajunge la un acord înainte de expirarea armistițiului de două săptămâni.

Trump a amenințat că va relua războiul și va ataca infrastructura civilă a Iranului, dacă acesta nu acceptă condițiile lui. O primă rundă de negocieri, desfășurată acum 10 zile, nu a dus la niciun acord, iar Teheranul a exclus o a doua rundă în această săptămână, după ce SUA au refuzat să pună capăt blocadei și au confiscat o navă cargo iraniană.

Totuși, o sursă pakistaneză implicată în discuții a precizat pentru Reuters că există un impuls pentru reluarea negocierilor miercuri și că vicepreședintele SUA, JD Vance, era așteptat la Islamabad.

Un oficial iranian a declarat luni pentru Reuters că Teheranul „analizează în mod pozitiv” participarea sa, dar a subliniat că așteaptă să vadă dacă îi vor fi îndeplinite condițiile, inclusiv recunoașterea dreptului său de a îmbogăți uraniu.

Prețurile petrolului au scăzut cu aproximativ 0,20 dolari, iar acțiunile au înregistrat o revenire în Asia, pe fondul așteptărilor că negocierile de pace vor fi reluate în această săptămână, deși acțiunile europene au rămas la același nivel. Luni, petrolul a înregistrat o creștere de aproximativ 6% pe fondul îndoielilor cu privire la negocieri.

Un comandant militar iranian de rang înalt a declarat că Iranul este pregătit să ofere un „răspuns imediat și decisiv” la orice nouă manifestare de ostilitate, a informat agenția de știri semi-oficială Tasnim.

Luni seara, negociatorul-șef Mohammad Baqer Qalibaf l-a acuzat pe Trump că intensifică presiunea prin blocadă, afirmând că președintele american se înșală încercând să „transforme masa negocierilor într-o masă a supunerii” sau să justifice o nouă campanie militară.

Armata iraniană a afirmat că un petrolier iranian a intrat luni în apele sale teritoriale din Marea Arabiei cu ajutorul Marinei iraniene, în ciuda a ceea ce a descris ca fiind avertismente și amenințări repetate din partea forțelor navale americane.

Iranul a blocat în mare parte Strâmtoarea Ormuz, controlând accesul în Golf pentru toate navele, cu excepția celor proprii. Săptămâna trecută, Teheranul a anunțat că va redeschide strâmtoarea, dar a revenit asupra acestei decizii sâmbătă, după ce Trump a refuzat să ridice blocada asupra porturilor iraniene.

Astfel, strâmtoarea a rămas închisă, iar lumea a fost privată de cele 20 de milioane de barili de petrol care o traversau de obicei în fiecare zi.

Problema fundamentală în negocieri

Trump dorește un acord care să împiedice noi creșteri ale prețului petrolului și șocuri pe piețele bursiere, dar a insistat că Iranul nu poate avea mijloacele necesare pentru a dezvolta o armă nucleară. El dorește ca Iranul să renunțe la stocurile sale de uraniu puternic îmbogățit, care, dacă este îmbogățit în continuare, poate fi utilizat pentru fabricarea unei ogive nucleare.

Teheranul speră să profite de controlul pe care îl exercită asupra strâmtorii pentru a încheia un acord care să prevină reluarea războiului și să ridice sancțiunile, păstrând în același timp o parte mai mare din programul său nuclear, despre care susține că are scopuri pașnice.

Trump a anunțat inițial că armistițiul va dura două săptămâni, începând din seara zilei de 7 aprilie (ora Washingtonului), deși a sugerat recent că acesta va dura până în seara zilei de miercuri, 22 aprilie, adică efectiv cu 24 de ore în plus. O sursă pakistaneză implicată în discuții a afirmat, de asemenea, că armistițiul va expira miercuri la ora 20:00, ora Estului SUA, adică joi la ora 03:30 în Iran.

Mii de oameni au fost uciși în urma atacurilor americano-israeliene asupra Iranului și a unei campanii paralele de bombardamente israeliene și a invaziei asupra Libanului. Războiul a provocat un șoc istoric asupra aprovizionării globale cu energie și temeri că economia mondială ar putea fi împinsă la marginea recesiunii.

Trump a afirmat luni că Iranul „va negocia și, sperăm, va încheia un acord echitabil”.

Pakistanul se pregătește să găzduiască negocierile în ciuda incertitudinii. Aproape 20.000 de agenți de securitate au fost mobilizați în Islamabad, au anunțat oficialii pakistanezi.